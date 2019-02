Legaal cannabis roken? In Zwitserland mag het binnenkort misschien Redactie

28 februari 2019

12u59

Bron: Reuters 0 In Zwitserland mogen binnenkort waarschijnlijk tot 5.000 mensen legaal cannabis roken voor proefstudies. Die zouden moeten helpen om nieuwe regelgeving rond cannabisgebruik vorm te geven, zei de Zwitserse regering vandaag.

Het ministerie van Volksgezondheid stelt beperkte projecten voor die het verbod op cannabisgebruik, dat door wetten van 1951 bepaald wordt, kunnen versoepelen. De overheid heeft het plan opengesteld voor het publiek. Tegen het midden van dit jaar evalueert de overheid het plan dan verder.

In Zwitserland zijn cannabisproducten met een THC-gehalte van minder dan 1 procent al toegelaten. THC is de stof in cannabis die mensen een roes geeft. Het idee kreeg vorm nadat de Universiteit van Bern in juni vorig jaar een wetenschappelijke studie met krachtigere cannabis niet kon uitvoeren door de huidige wetten.

Steden tonen de negatieve gevolgen van de huidige wetgeving aan, zoals het illegaal dealen van de drug op openbare plekken Zwitsers ministerie van Volksgezondheid

Negatieve gevolgen van verbod

De Zwitserse overheid schat dat ongeveer 200.000 Zwitsers illegaal cannabis gebruiken, ondanks de bestraffing. “Zonder het algemene verbod op cannabis te ondermijnen, moeten we toch nieuwe regularisatiemodellen kunnen testen,” schreef het ministerie in een verklaring. “Steden tonen de negatieve gevolgen van de huidige wetgeving aan, zoals het illegaal dealen van de drug op openbare plekken, waardoor mensen zich onveilig voelen en de hoge uitgaven voor het terugdringen van de illegale handel.”

Sommige steden willen nu uitzoeken hoe gecontroleerde toegang tot cannabis consumptie, koopgedrag en gezondheid van deelnemers aan de projecten beïnvloedt. De overheid wilt daarnaast ook de toegang tot medicinale cannabis vergemakkelijken.

Cannabisdebat in België

In België mogen producten onder de 0,2 procent THC verkocht worden, maar het debat over legaal cannabisgebruik verloopt moeilijk bij ons. Toch springen de winkels die dergelijke producten aanbieden als paddenstoelen uit de grond. In Brussel is er zelfs een soort Deliveroo voor legale cannabisproducten.

Voor medicinale cannabis ligt bij ons de weg wel open. Meerderheid en oppositie hebben in de Kamercommissie Volksgezondheid het licht op groen gezet voor de oprichting van een cannabisbureau. Dat bureau wordt een aparte dienst binnen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). De overheid krijgt het monopolie op de productie, de handel en de in- en uitvoer. Onder meer patiënten met MS en ALS zouden daardoor legaal medicinale cannabis ter beschikking hebben.