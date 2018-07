Lega Nord-leider dient klacht wegens laster in tegen 'Gomorra'-auteur Roberto Saviano IB

20 juli 2018

01u45

Bron: Belga 0 De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, de leider van de extreemrechtse Lega Nord, heeft gisterenavond gezegd dat hij een klacht indient wegens laster tegen Roberto Saviano. De auteur van het boek 'Gomorra', waarin hij een boekje opendoet over de maffia, is een fel criticaster van de politicus.

De spanning tussen beiden nam al een tijdje toe. Het dieptepunt werd bereikt toen de nieuwe minister ermee dreigde om de politiebescherming op te heffen voor de schrijver. Saviano ontving doodsbedreigingen van de Camorra-clan, de Napolitaanse maffia, na de publicatie van 'Gomorra' in 2006, een boek dat als basis diende voor een film en tv-serie.

"Ik diende klacht in tegen Saviano, zoals beloofd. Ik aanvaard alle kritiek, maar niemand mag over mij zeggen dat ik de maffia help, een rotzooi die ik met alle kracht bestrijd, of dat ik blij ben met de dood van een kind. Teveel is teveel, kusjes", schreef Salvini op sociale media.

"Minister van Mala Vita"

"De minister van Mala Vita (het leven van misdaad, een van de bijnamen van de maffia, nvdr) besliste om een klacht in te dienen (...). Ik zal mij niet inhouden tegen een macht die bang is voor kritiek. In de rechtbank zal Salvini gevraagd worden om de waarheid te vertellen, een nieuwigheid voor hem", reageerde Saviano.

Dubieuze geldschieters

In de media trekt Saviano hard van leer tegen het harde migratiebeleid van Salvini. De schrijver verwijt hem ook dat de Lega weinig moeite doet om zijn gerechtelijke schulden af te lossen, of om afstand te doen van dubieuze geldschieters in het zuiden.

Maar de tweet die het potje van Salvini deed overkoken, dateert van dinsdag, toen een dode vrouw en een kind op zee werden aangetroffen. "Welk plezier haalt u uit de dood van onschuldige kinderen op zee? Matteo Salvini, minister van Mala Vita, de haat die u heeft gezaaid, zal zich tegen u keren", schreef Saviano onder een licht geblurde foto van de lichamen.

Stille oppositie

Bij de Italiaanse oppositie blijft het stil sinds het aantreden van de populistische regering in juni. Daar zijn meerdere verklaringen voor: de centrumlinkse Democratische Partij wordt verscheurd door interne twisten, traditioneel rechts sloot een verbond met de Lega van Salvini, en links leed een verkiezingsnederlaag.

Saviano daarentegen ontpopte zich tot een van de meest virulente critici van de extreemrechtse binnenlandminister. Salvini's communicatiepersoon die zijn sociale media-accounts doet, schreef op zijn eigen account een nauwelijks verhulde bedreiging aan Saviano's adres. "Robertje, de goede tijden zijn voorbij", zei hij, hoogstwaarschijnlijk doelend op de overheidsbescherming die de schrijver geniet sinds de maffia een prijs op zijn hoofd heeft gezet.

