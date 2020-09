Lega-leider Matteo Salvini aangevallen tijdens campagne mvdb

10 september 2020

12u03

Bron: Corriere della Serra - il Messaggero - Reuters 0 Matteo Salvini (41) is woensdag tijdens het campagne voeren op straat aangevallen. Een voorbijgangster klampte de voormalig Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken aan, schold hem uit en trok z’n hemd kapot. Het gefilmde incident gebeurde in Pontassieve, in de buurt van Firenze.

Salvini was als anti-immigratieboegbeeld in het stadje om campagne te voeren voor aanstaande lokale verkiezingen in enkele provincies.

De vrouw was op de terugweg van haar werk toen ze op de politicus en zijn entourage stootte. Ze trok eveneens een paternoster kapot die de Lega-leider als sieraad rond zijn nek droeg. Bewakers en politie leidden haar weg. “Ik vervloek je!”, zou ze hem hebben toegeroepen.

De vrouw zou de actie niet bewust hebben gepland, menen de ordediensten. Ze is geïdentificeerd als een Italiaanse (29) met Congolese roots. Volgens de burgemeester van Pontassieve (Toscane) werkt ze als ambtenaar en is ze afgestudeerd aan de universiteit van Firenze. Ze riskeert gerechtelijke vervolging, maar mocht na ondervraging beschikken.

Salvini liet niet na om het incident achteraf breed uit te smeren op zijn sociale media. De paternoster kreeg hij naar eigen zeggen van een priester. “De vrouw moet zich schamen, maar ik voel geen wrok”, klonk het.

De naar de oppositiebanken verwezen senator moet zich volgende maand voor de rechter verantwoorden voor zijn weigering in 2019 om op zee geredde migranten toe te laten in Italië. Salvini was toen nog minister van Binnenlandse Zaken.



