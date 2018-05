Lega en Vijfsterrenbeweging bereiken akkoord over regering, willen Giuseppe Conte opnieuw als premier

31 mei 2018

Bron: Belga

In Italië hebben de populistische Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega vanavond toch een akkoord gesloten over een nieuwe regering. Dat zeggen ze in een gemeenschappelijke mededeling. Premier wordt, als president Mattarella akkoord gaat, toch de rechtenprofessor Giuseppe Conte, die zondag nog de handdoek in de ring gooide.