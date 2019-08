Lega dient motie van wantrouwen in tegen premier Conte LH

09 augustus 2019

12u07

Bron: Belga 0 De radicaalrechtse Lega van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Matteo Salvini heeft in de Senaat een motie van wantrouwen tegen premier Giuseppe Conte ingediend om daarmee een einde te maken aan de regeringscoalitie die ze met de Vijfsterrenbeweging (M5S) vormt. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa. Op die manier wil de Lega formeel een punt zetten achter de coalitie.

De motie zegt dat er teveel "neens" zijn binnen de regering en refereert naar het verzet van de coalitiepartner tegen de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon. "Teveel neens zijn slecht voor Italië, dat moet groeien en dat daarvoor snel nieuwe verkiezingen nodig heeft", zegt de Lega. "Zij die tijd verspillen, doen het land kwaad en denken alleen aan hun (eigen) posities.”

Salvini had gisterenavond al gezegd geen toekomst meer te zien in de coalitie en daarbij zo snel mogelijk vervroegde verkiezingen geëist. Van zijn kant wreef Conte Salvini aan munt te willen slaan uit de populariteit van zijn partij.

Zomerreces

Een mogelijk scenario voor de volgende weken is dat de fractieleiders bijeenkomen om de volksvertegenwoordigers en senatoren uit zomerreces terug te roepen. De beide kamers van het Italiaanse parlement zouden dan op 26 augustus kunnen bijeenkomen. Conte kan ook altijd zijn ontslag aanbieden aan president Sergio Mattarella. Maar de premier heeft reeds gezegd de weg van het parlement te willen bewandelen.

Hoe dan ook ligt bij een val van de regering de bal bij het staatshoofd. Hij kan aftasten of er een andere meerderheid in het parlement te vinden kan zijn. Is dat niet het geval, dan moet hij het parlement ontbinden. Zestig dagen daarna kunnen er verkiezingen zijn.

Blijkbaar mikt Salvini op 13 oktober, maar daarvoor dienen de kamers al op 13 augustus te zijn ontbonden. Dat schrijft de Corriere della Sera. Maar dat scenario lijkt onrealistisch. Nieuwe verkiezingen eind oktober of in november lijkt waarschijnlijker.

