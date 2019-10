Leerplichtambtenaar onderzocht ‘spookgezin’ maar vond “geen aanleiding om in te grijpen” KVDS

18 oktober 2019

07u48

Bron: Belga 1 Een leerplichtambtenaar van de Nederlandse gemeente Zwartewaterland, in de oostelijke provincie Overijssel, heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de situatie bij het Nederlandse gezin dat deze week in afzondering werd aangetroffen in Ruinerwold. Burgemeester van Zwartewaterland Eddy Bilder stelt dat er destijds geen aanleiding was om in te grijpen. De situatie werd “in orde” bevonden, meldt de Stentor.

Het betrokken gezin woonde voor zijn vertrek naar Ruinerwold jarenlang in de gemeente Zwartewaterland: eerst in Hasselt en daarna in Zwartsluis. Inwoners van die beide plaatsen verklaren dat zij de kleine kinderen van het gezin nooit zagen toen zij in de stad woonden.





Of de kinderen destijds door hun ouders werden onderwezen en daarom ontbraken op een lokale school, weet de burgemeester niet. De inmiddels meerderjarige kinderen bleken, nadat zij in Ruinerwold waren ontdekt, niet te beschikken over identiteitspapieren. Of de kinderen destijds wel stonden ingeschreven in Zwartewaterland, kan Bilder vanwege privacyregels niet zeggen.

