Leerlingen zingen antisemitische liederen op terugweg van bezoek aan concentratiekamp: school stapt naar politie KVDS

06 november 2019

15u50

Bron: Hessenschau, Focus 2 Buitenland Een Duitse school is naar de politie gestapt nadat enkele van haar leerlingen antisemitische liederen beluisterden en zongen op de terugweg van een bezoek aan het concentratiekamp Buchenwald. Daar zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim een kwart miljoen mensen opgesloten. Meer dan 56.000 van hen kwamen om het leven, waaronder 11.000 Joden.

Het incident gebeurde op 15 oktober, maar raakte nu pas bekend. Enkele leerlingen van de Theo Koch-school in Grünberger – ten noorden van Frankfurt – waren met de bus van Buchenwald op weg naar huis toen enkele leerlingen op hun smartphone antisemitische liederen begonnen af te spelen. Ze zouden ook meegezongen hebben.

Haat

Directeur Jörg Keller verklaarde dinsdag dat hij het incident gemeld had aan de politie. Die startte een onderzoek omdat het aanzetten tot haat een misdrijf is in Duitsland.





Volgens de politie zou er zeker een drietal 14-jarigen bij betrokken geweest zijn, maar het is niet duidelijk wie dat precies waren. De school reisde immers met een dubbeldekkerbus en de drie begeleidende leerkrachten bevonden zich op een andere verdieping. Volgens de school was het wel heel duidelijk waar de liederen precies over gingen.

Dat maakt ook dat de school geen specifieke maatregelen kan nemen tegen de betrokken leerlingen. Als ze toch nog geïdentificeerd zouden worden, lopen ze het risico om geschorst te worden.

Ironisch

Het is ironisch dat het incident precies op de Theo Koch-school gebeurde. De school werd in het verleden immers al verscheidene keren bekroond voor haar initiatieven om extremisme te voorkomen en noemt zichzelf “school zonder racisme”.

Volgens een woordvoerder van het voormalige concentratiekamp zouden er tijdens het bezoek van de school zelf geen incidenten geweest zijn.