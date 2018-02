Leerlingen verborgen zich tijdens schietpartij in kasten kv

15 februari 2018

03u12

Bron: CNN, CBS, Reuters, ANP 0 Toen Nikolas Cruz woensdag de Marjory Stoneman Douglas High School binnenviel en in het wilde weg op studenten en leerkrachten begon te schieten, probeerde iedereen in het schoolgebouw zo snel mogelijk dekking te zoeken om de kogels te ontwijken. Eén leerkracht verborg haar negentien leerlingen en zichzelf in een kast.

Onderwijzeres Melissa Falkowski vertelde aan CNN dat ze aanvankelijk samen met haar leerlingen het klaslokaal uitliep omdat het brandalarm afging. Toen al snel duidelijk werd dat er echter een schietpartij aan de gang was, keerden ze terug en verstopten ze zich in een kast. “Ik ben erin geslaagd negentien leerlingen plus mezelf in de kast te krijgen,” aldus Falkowski. “Het is een nachtmerrie waarvan je hoopt dat je ze nooit beleeft.”

Ook de zestienjarige Kyle Yeoward zat samen met vijftien medestudenten opgesloten in een kast. Daar wachtten ze bijna twee uur tot de politie het lokaal binnenkwam, vertelde hij aan Reuters.

"Ik hoorde overal geschreeuw," vertelde een leerling aan ABC News. "Ik kroop onder het bureau van mijn docent." Een andere jongen omschreef hoe de schutter door het glas van de deur van zijn klaslokaal schoot. "Er zaten overal kogelgaten. Iedereen was in paniek. Hij kon niet binnenkomen omdat de deur op slot zat."

Onder andere de dochter van Caesar Figueroa verschanste zich in een kast, zo vertelde hij aan CBS News. “Het is de gruwelijkste nachtmerrie: mijn dochter 20 minuten niet horen. De langste 20 minuten van mijn leven,” zei hij. “En toen sms’te ze me. Ik zei haar: ‘bel me niet. Ik wil niet dat iemand je stem kan horen’”.

CBS Miami sprak via sms met een andere leerling die zich op de school in een kast had verstopt. “Plots was er een erg luid lawaai… mensen in de kast zijn aan het huilen,” schreef die.

Via Twitter deelde iemand een foto van het klaslokaal waar hij zich verborgen hield.

NEW: Photo from a student in the school barricaded in a classroom at Marjory Stoneman Douglas High where an active shooter incident is underway pic.twitter.com/rBVrENjtCM CBS Evening News(@ CBSEveningNews) link

Leerling Matt Walker maakte een snapchatvideo van de situatie in zijn klaslokaal, waar mensen dekking zochten op de grond terwijl er luide geweerschoten knallen op de achtergrond.

Waarschuwing: onderstaande video is erg gewelddadig en niet geschikt voor gevoelige kijkers.

“We wachtten en toen hoorden we geweerschoten,” zegt Jeiella Dodoo, die het gebouw ontvluchtte. “Sommige studenten dachten dat het niet echt was. Eén kerel zei: ‘ja, ik hoorde geweerschoten’. Maar mijn leerkracht dacht dat het dat niet was. Ik hoorde ongeveer zes schoten. Sommige mensen begonnen te rennen. Toen begon iedereen te rennen. We renden voor ons leven. Ik moest over het hek springen en bezeerde mijn teen, maar stel het nu goed,” vertelt ze. “De straten waren afgezet. Het was echt eng.”

De leerlingen bleven in de klaslokalen tot ze door de veiligheidsdiensten naar buiten geleid werden.

My little brother just sent me this video of the swat team evacuating his classroom at stoneman douglas. So scary but glad he's safe. @nbc6 @CBSMiami @NBCNews @wsvn @CBSNews pic.twitter.com/XNTtra221q Melody(@ Melody_Ball) link