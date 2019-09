Leerlingen van school waar schietpartij plaatsvond geven tips “om schooljaar te overleven” Redactie

21 september 2019

12u27 0 In december 2012 drong een schutter de basisschool van Sandy Hook binnen met een bloedbad als gevolg. De school heeft nu naar aanleiding van het nieuwe schooljaar een opmerkelijke video verspreid. De video toont welke schoolspullen je kan gebruiken om soortgelijke schietpartij te overleven.

De schietpartij in de basisschool van Sandy Hook, in Connecticut, is nog altijd de vierde meest dodelijke schietpartij in de Verenigde Staten. In 2012 schoot Adam Lanza (20) er 20 kinderen (van zes en zeven jaar) en zes werknemers dood. De jongeman vermoordde eerst al zijn moeder en pleegde nadien zelfmoord.

Naar aanleiding van het nieuwe schooljaar verspreidt de school uit Sandy Hook een video: “Zo overleef je het schooljaar”. Leerlingen tonen welke spullen je kan gebruiken als een schutter de school binnendringt. “Met zo’n nieuwe sokken kan je echt een leven redden” vertelt een meisje terwijl ze de wonde van haar klasgenoot afbindt.