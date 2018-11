Leerlingen filmen hoe leraar hun klasgenoot (14) aanvalt: “Totaal uit de hand gelopen” Redactie

05 november 2018

05u15

Bron: AD 0 Een muziekdocent aan een middelbare school in Californië is gearresteerd nadat een video is opgedoken waarop is te zien dat hij één van zijn leerlingen aanvalt en herhaaldelijk slaat.

Volgens CBS Los Angeles zou de 14-jarige jongen zich racistisch hebben uitgelaten tegenover de 64-jarige leraar waarna die in woede ontstak. De docent, Marston Riley, is na betaling van een borgsom van 50.000 dollar voorlopig vrijgelaten.

Medeleerlingen van de Maywood Academy High School legden het gevecht vast met hun mobiele telefoon. Daarop is te zien hoe de docent na aanhoudelijke beledigingen en getreiter aan zijn adres zijn woede niet kan beheersen en de jongen te lijf gaat. De leerling werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis.

Schokkende beelden

“Ik was bang voor de jongen, maar ook voor de leraar”, zegt een getuige van het drama tegen CBS Los Angeles. De ruzie zou zijn begonnen toen de docent de jongen erop wees dat hij niet het juiste schooluniform droeg. Vervolgens begon de jongen de zwarte docent uit te schelden, waarbij hij hem herhaaldelijk voor ‘nigger’ uitmaakte, een zeer beladen scheldwoord in Amerika.

Ouders en leerlingen waren geschokt na het zien van de beelden. “Hier moet iets gebeuren, dit is totaal uit de hand gelopen”, aldus een van de ouders.

De leraar ontvangt ook veel steunbetuigingen. Er is zelfs een inzamelingsactie op touw gezet om hem te helpen zijn juridische kosten te betalen. Volgens zijn supporters is de man in het verleden al vaker verbaal en fysiek bedreigd, maar is hij een erg goede leraar die houdt van zijn vak en een passie heeft voor muziek.