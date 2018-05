Leerlingen die niet opletten in de klas? Camera ziet het en klikt tegen de leraar Ellen van Gaalen

19 mei 2018

12u31

Bron: AD.nl 0 Even wegdommelen is er niet meer bij voor leerlingen van een middelbare school in de Chinese stad Hangzhou. In de klaslokalen hangen camera's die hun gezichtsuitdrukkingen elke 30 seconden scannen. De camera's meten niet alleen de emoties van de scholieren, maar geven de docent ook een seintje als een leerling niet oplet.

Of ze nu verdrietig zijn, blij of verveeld: leerlingen van de middelbare school Nummer 11 in Hangzhou kunnen het niet meer verbergen. Sinds maart hangen in de klaslokalen drie camera's die hun gezichtsuitdrukkingen lezen en aan hun leraren doorsluizen. Ook hun bewegingen - lezen, luisteren, schrijven - worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Het is een proef om docenten te stimuleren de lessen leuker te maken, maar ook om te zorgen dat de leerlingen hun gedrag in de klas verbeteren. De leraren krijgen steeds een verse lijst van scholieren die niet goed opletten. Binnen een maand zagen de docenten al dat de leerlingen hun gedrag verbeterden en beter opletten.

Wennen

Adjunct-directeur Zhang Guanchao erkent dat de leerlingen flink moesten wennen aan het idee dat ze voortdurend in de gaten worden gehouden, maar dat ze er inmiddels nauwelijks meer aan denken.



Een anonieme leerling die in Chinese media is opgevoerd, zegt echter iets anders. "Sinds de school de camera's heeft geïntroduceerd voelt het alsof een paar mysterieuze ogen me constant in de gaten houdt. Ik durf mijn gedachten niet meer te laten gaan.''

Angstaanjagender

Op een Chinese variant van Twitter krijgt de middelbare school er flink van langs. "Dit is nog angstaanjagender dan in een gevangenis zitten'', schrijft iemand. Critici vinden het logisch dat leerlingen af en toe afdwalen. "Ze zijn geen studeermachines", klinkt het.



Hoewel de gezichtsherkenning in de klaslokalen nieuw is, hangen in China op grote schaal camera's. Het regime plaatst ze overal om de bewegingen van bewoners in de gaten te houden. Bovendien wordt gezichtsherkenning ook al gebruikt, bijvoorbeeld om maaltijden af te rekenen in kantines of aan boord te gaan van een vliegtuig.