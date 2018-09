Leerlingen brengen schoolbus tot stilstand nadat chauffeur hartaanval krijgt mvdb

08 september 2018

18u59

Bron: AP 3 Drie inzittenden van een schoolbus hebben door snel in te grijpen wellicht een ramp in het Texaanse plaatsje Sealy vermeden.

De vermoedelijke veertienjarigen brachten vrijdagnamiddag het voertuig veilig tot stilstand nadat de chauffeur tijdens de rit een hartaanval had gekregen. De man was even voordien met de bus vertrokken om de inzittenden huiswaarts te brengen.



De drie zetten de bus aan de kant, waarna drie andere passagiers de chauffeur naar buiten brachten en hem tevergeefs probeerden te reanimeren. Een toegesnelde spoedarts kon later enkel nog het overlijden vaststellen. Het schooldistrict prijst de leerlingen voor hun heldhaftig optreden en heeft de nabestaanden van de man gecondoleerd met het onverwachte verlies. De chauffeur was al jaren in dienst van de school.