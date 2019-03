Leerlinge (19) die bloedbad Parkland overleefde, pleegt zelfmoord uit schuldgevoel lva

23 maart 2019

01u43

Bron: NBC News 0 Sydney Aiello, een 19-jarig meisje dat de schietpartij op de Parkland-school in Florida op 14 februari 2018 overleefde, heeft zichzelf afgelopen zondag van het leven beroofd. Volgens haar moeder werd het schuldgevoel dat zij het bloedbad had overleefd haar teveel. De 19-jarige Nikolas Cruz richtte die bewuste dag in februari een waar bloedbad aan, dat aan 17 mensen het leven kostte, onder hen ook twee van Sydney’s beste vrienden.

De leerlinge van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland was erbij toen de 19-jarige Nikolas Cruz, een ex-leerling van de school, met een semi-automatisch wapen het vuur opende. Veertien van haar medeleerlingen en drie schoolmedewerkers werden toen dodelijk geraakt. Onder hen waren ook twee van haar beste vrienden, Meadow Pollack en Joaquin Oliver.

De ouders van Sydney vertellen aan de lokale nieuwszender CNS4 dat hun dochter leed aan een posttraumatische stressstoornis, waarvoor ze in behandeling was, en ze getergd werd door schuldgevoel dat zij de schietpartij wel had overleefd en haar vrienden niet. Men spreekt in zo’n geval van het overlevendensyndroom, ook wel concentratiekampsyndroom genoemd.

Ze had enorme moeilijkheden naar de les te gaan aan de universiteit, vertelt haar moeder over Syndey, die vorig jaar in juli haar middelbareschooldiploma haalde. De klaslokalen van de unief boezemden haar enorm veel angst in, vertelt haar moeder.

Sydney, die na de schietpartij actief deelnam aan de beweging om vrij wapenbezit aan banden te leggen, joeg zichzelf afgelopen zondag een kogel door het hoofd. Haar moeder maakte het nieuws vrijdag bekend. De Facebookpagina van Sydney blijft voorlopig online ter nagedachtenis.

“De dood van Sydney Aiello is tragisch, schokkend en breekt ons hart. Dit is zeker en vast voor een groot deel te wijten aan de schietpartij aan de MSD (Marjory Stoneman Douglas, red.)”, reageert de familie Pollack, die hun dochter Meadow verloren, een boezemvriendin van Sydney.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.