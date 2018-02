Leerling richt zich tot politici: "Wij zijn kinderen, jullie zijn volwassenen, doe iets!" mvdb

15 februari 2018

22u18

Bron: USA TODAY - CNN 5 Een leerling (17) die het bloedbad op de middelbare school in Parkland (Florida) overleefde, richt zich tot de Amerikaanse politici en eist actie. "Wij zijn kinderen, jullie zijn volwassenen. Werk samen en doe iets. Er moet iets gebeuren", verklaarde David Hogg op CNN.

"Ik hoor het gebruikelijke, dat iedereen bidt voor de slachtoffers. Wat we nodig hebben is actie! Het is al de achttiende schietpartij, er moet iets gebeuren!", aldus Hogg. Hij verschool zich samen met klasgenoten in een klaslokaal toen hij schoten hoorde. In het verduisterde klaslokaal filmde hij zichzelf. "Toen we het brandalarm hoorden afgaan en vervolgens schoten hoorden, wisten we zeker dat het niet om een brandoefening ging, maar om een situatie van leven of dood."

Schutter Nikolas Cruz (19), een labiele oud-leerling van de school, kon door de soepele wapenwetgeving probleemloos een aanvalswapen en munitie kopen. Zeker zeventien leerlingen zijn omgekomen. In de ziekenhuizen vechten nog verschillende zwaargewonde slachtoffers voor hun leven.

“This was life or death”: Watch student David Hogg as he talks about the #Florida school shooting while hiding in a classroom. Full @AP coverage: https://t.co/k8cFrlsP0l pic.twitter.com/RD612W120D AP South U.S. Region(@ APSouthRegion) link