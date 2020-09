Leerling (15) neergeschoten bij “ernstig incident" in Engelse Ipswich PVZ

07 september 2020

14u27

Bron: Belga 0 In Kesgrave (Ipswich) in het Engelse Suffolk heeft zich deze morgen een "ernstig incident" voorgedaan, zo hebben Britse media op gezag van de politie gemeld. Een 15-jarige leerling op weg naar school zou betrokken zijn geraakt bij een schietpartij door een andere tiener.

Deze morgen is in het Engelse Ipswich een 15-jarige tiener zwaargewond geraakt bij een schietpartij. De politie sloot de nabije straten meteen af en de naburige Kesgrave High School werd in lockdown geplaatst. De school zegt dat de leerlingen op school veilig zijn. De tiener zelf werd zwaargewond met een helikopter naar het ziekenhuis over gebracht.

Na de feiten heeft de politie een tiener opgepakt die betrokken zou geweest bij het schietincident. De leeftijd van de gearresteerde jongere is niet meegedeeld. De politie is hem aan het verhoren.