Leerkracht (50) op gruwelijke wijze om het leven gebracht door moeder van zijn kind en haar nieuwe partner LVA

25 augustus 2018

02u36

Bron: Emol, 24horas, La Tercera 1 De 50-jarige docent Nibaldo Villegas uit het Chileense dorp Villa Alemana werd op 10 augustus op gruwelijke wijze om het leven gebracht door zijn vrouw en moeder van zijn 7-jarige dochter, Johanna Hernández (32), en haar huidige partner Francisco Silva (37).

Nibaldo Villegas, een geliefde leerkracht uit een klein dorp tussen de Chileense hoofdstad Santiago en de havenstad Valparaiso aan de kust, was sinds 10 augustus vermist. De familie en ook zijn vrouw Johanna Hernández, officieel nog getrouwd maar wel uit mekaar, plaatsten berichten op de sociale media om hem te vinden.

Hernández, die als eerstehulpverlener werkt in een ziekenhuis niet ver van Valparaiso, deed een oproep op Facebook: "Laat me alstublieft iets weten, ik ben de moeder van zijn kinderen". Hernández had één dochtertje van zeven jaar met Nibaldo, die nog twee kinderen had uit een vorig huwelijk.

Op vijftien augustus - Nibaldo was toen vijf dagen vermist - werd een torso gevonden in de haven van Valparaiso. Maandag werd bevestigd dat het om de torso van Nibaldo ging. Zijn ex-partner Hernández plaatste toen een bericht op Facebook dat "ze verwoest was" en ze "enkel om gerechtigheid vraagt".

De leerkracht informatica werd laatst gezien op 10 augustus 's avonds bij zijn vader en broer. Daar was hij op theebezoek geweest en had hij zijn dochter achtergelaten om daarna zogezegd vrienden te bezoeken. Dat bleek om een smoes te gaan.

Door het telefoonverkeer van het slachtoffer na te gaan konden speurders achterhalen dat Nibaldo rond 10 uur 's avonds contact had gehad met zijn ex-partner Johanna Hernández. Zij wou met hem afspreken zogezegd om de plooien in hun huwelijk weer glad te strijken. Nibaldo zou zijn familie er niets van hebben gezegd omdat Hernández uit de gratie van de familie was gevallen nadat ze Nibaldo had bedrogen en een relatie was begonnen met een collega-ambulancier Francisco Silva.

Om kwart na tien verliet Nibaldo het huis van zijn vader en broer waar zijn dochtertje ging logeren. Het zou de laatste keer zijn dat hij ze zag. Thuis kreeg hij niet enkel bezoek van zijn ex maar ook van dier huidige partner. Rond middernacht werd hij doodgestoken. Het koppel trok van de moord twee foto's. Een eerste foto in de woonkamer met het levenloze lichaam op de grond en een tweede foto op het bed, de lakens gedrenkt in bloed.

Het koppel maakte het huis vervolgens minutieus proper en dumpte het lichaam rond half vier 's nachts ergens in een bergkloof. Enkele dagen later kwam het koppel terug om het lichaam in stukken te snijden en op verschillende plaatsen te dumpen. De torso werd uiteindelijk gevonden in de baai van Valparaiso en op een strand een eindje daarvan werden verbrandde resten gevonden van zijn ledematen en van de voorwerpen waarmee ze Nibaldo in stukken hebben gesneden.

Motief

De zoon van Nibaldo uit een vorig huwelijk, Alejandro Villegas, verklaarde op nationale televisie dat Hernández vaak zijn vader lastig viel. Ze zou herhaaldelijk hebben aangedrongen dat hij het huis en de auto aan haar afstond. Alejandro zei dat hij haar nooit graag heeft gehad. Ze had volgens hem erop aangedrongen dat ze trouwden. "Ze heeft nooit mijn vertrouwen gewonnen", zei Alejandro, "ik heb haar altijd gewantrouwd. Maar mijn vader was verliefd".

Hernández en Silva werden eergisteren aangehouden en wachten in voorhechtenis het proces af.