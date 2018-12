Leegloop bij UKIP houdt aan: na Farage, ook oud-leider Nuttall opgestapt mvdb

07 december 2018

11u56

Bron: ANP 0 De Britse eurosceptische partij UKIP heeft opnieuw een prominent lid verloren. Europarlementariër en oud-partijleider Paul Nuttall keert zijn partij de rug toe omdat de omstreden rechtse activist Tommy Robinson is aangetrokken als adviseur, bericht Sky News.

Eerder zegde ook partijprominent Nigel Farage zijn lidmaatschap op uit onvrede over de huidige koers. Nuttall zegt in verklaring te betreuren dat het zover is gekomen. “Ik stap op omdat de partij in een richting wordt gevoerd die volgens mij schadelijk is voor de brexit’', stelt hij. “Veel gematigde brexitkiezers zullen walgen van de samenwerking met Tommy Robinson.” De politicus zegt zijn zetel in het Europese parlement niet op te geven.

Robinson mag volgens de regels van de partij geen lid worden, omdat hij eerder was aangesloten bij de extreemrechtse English Defence League, maar is wel aangetrokken om UKIP-leider Gerard Batten te adviseren. Farage verweet Batten in een column een “obsessie” met Robinson en “fixatie” op de islam. Hij stelde dat Robinson “totaal ongeschikt is om betrokken te zijn bij welke politieke partij dan ook’'.