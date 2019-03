Leden van online kinderpornoplatform Elysium krijgen tot negen jaar cel SVM

07 maart 2019

16u39

Bron: Belga 0 Een Duitse rechtbank heeft vier leden van het wereldwijde online kinderpornoplatform Elysium veroordeeld tot celstraffen van drie tot negen jaar. Daarmee ging de rechtbank deels in op de eis van het openbaar ministerie. De voorzitter van de rechtbank had het over een "uitzonderlijk" proces met een "aanzienlijke omvang".

De vier mannen -tussen de 41 en 63 jaar -waren tussen juli 2015 en eind 2016 al actief op ‘The Giftbox Exchange’. Dat platform op darknet werd echter opgeheven. Een 59-jarige uit Baden-Württeemberg riep daarop Elysium in het leven. Een 41-jarige stelde vervolgens het adres van zijn werkgever in Bad Camberg in als locatie voor de server. Twee anderen beheerden de chats.

Het nieuwe platform was een half jaar actief. Toen er in juni 2017 een einde kwam aan Elysium had het wereldwijd meer dan 111.000 gebruikers.

De 59-jarige kreeg een lagere straf omdat hij meewerkte aan het onderzoek en oprecht berouw had getoond. Een van de twee chatbeheerders werd ook veroordeeld voor seksueel misbruik van twee kleine kinderen. De verdediging kan nog in beroep gaan, die mogelijkheid wordt nu overwogen.