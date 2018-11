Leden van jongerenafdeling CDU zingen nazi-lied mvdb

14 november 2018

14u35

Bron: Tagesspiegel - Der Spiegel 3 Enkele leden van de Junge Union, de jongerenorganisatie van de Duitse christendemocraten CDU, zijn gefilmd terwijl ze in een café in Berlijn een bekend Wehrmacht-lied zongen. Dat gebeurde op vrijdagavond 9 november, dag op dag de tachtigste verjaardag van de Kristallnacht , de nazi-pogrom in 1938 waarbij meer dan 400 Duitse joden om het leven kwamen.

Een Berlijnse kunstenares had het gezelschap voordien aangesproken omdat enkelen homofobe opmerkingen maakten. Mia Linda Alvizuri Sommerfeld zou met de groep hebben gediscussieerd waarna een paar beschonken twintigers het ‘Westerwaldlied’ aanhieven. De kunstenares filmde dit en de aanwezigen verhinderden dit niet.



Het marslied is controversieel omdat nazi-troepen het zongen bij de inval in de Benelux en Frankrijk in mei 1940. Het werd specifiek in 1935 voor de Wehrmacht geschreven. Duitsland worstelt met het lied, want tot vorig jaar stond het nog in het officiële liederenboek van de Bundeswehr, de huidige Duitse strijdkrachten. Komt nog bij dat het lied sinds eind de jaren veertig in het Duits wordt gezongen door het Franse Vreemdelingenlegioen.

De Junge Union-leden in kwestie zijn afkomstig uit de deelstaat Hessen en waren voor het weekend afgezakt naar de Duitse hoofdstad. Op de beelden is Nils Josef Hofmann te zien. Hij is voorzitter van Junge Union Limburg (een streek in Hessen) en bevestigde zijn deelname aan de krant Tagesspiegel. De voorzitter van de Berlijnse afdeling van de Junge Union zegt niets met het gezelschap te maken te hebben. De Junge Union is met 130.000 leden de grootste politieke jongerenorganisatie van Europa en heeft doorgaans conservatievere standpunten dan de CDU zelf.

Na @JUBerlin, wer von Euch hat Freitag, 9.11., in Kneipe "Zur Quelle" in #Berlin-Moabit bierselig, lauthals das bei Nazis/Reichswehr beliebte, vom ⁦@BMVg_Bund⁩ 2017 aus ⁦Bundeswehr⁩ verbannte Westerwaldlied "gesungen"?

⁦@Tagesspiegel⁩ ⁦@LorenzMaroldt⁩ pic.twitter.com/os7bRZWSM9 Alexander Fröhlich(@ alx_froehlich) link