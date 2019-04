Leden onderzoekscommissie Mueller: “Rapport zeer schadelijk voor Trump” IB

04 april 2019

03u30

Bron: ANP, New York Times 0 De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft veel voor president Donald Trump schadelijke bevindingen uit het eindrapport van de onderzoekscommissie van Robert Mueller weggelaten in de samenvatting die vorige week is gepresenteerd. Dat zeggen leden van Muellers commissie anoniem aan de New York Times.

“De inhoud van het rapport is schadelijker voor de president dan Barr in zijn samenvatting schrijft”, zeggen enkele leden van de commissie tegen The New York Times. Volgens de leden, die niet met naam genoemd worden, heeft Barr “verzaakt om een adequate samenvatting van het rapport te geven”. Barr kwam vorige week met een samenvatting van vier pagina's van het rapport, dat naar schatting ongeveer 400 pagina's bevat.

De Democraten eisen onmiddellijke openbaarmaking van het onderzoeksrapport. Barr zal voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden getuigen over het rapport, maar wil slechts een geredigeerde versie van het rapport vrijgeven. Hij heeft beloofd dit zo snel mogelijk te publiceren. Barr was verzocht voor 2 april het hele rapport openbaar te maken, maar dat is niet gebeurd.

Volledige rapport nog niet ingezien

Niemand buiten het ministerie van Justitie heeft het volledige rapport van Mueller nog gezien, ook het Witte Huis niet. In de samenvatting van het rapport die Barr bekendmaakte staat dat er tijdens de Amerikaanse presidentscampagne van 2016 geen sprake was van een heimelijke samenspanning tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland, maar dat ook niet duidelijk is of de president wel of geen misdrijf heeft begaan.

Nadat de samenvatting werd gepresenteerd twitterde Trump dat hij “compleet vrijgepleit" is.