Leden campagneteam Trump besmet met coronavirus TTR

20 juni 2020

20u39

Bron: belga 1 Leden van het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om medewerkers die voorbereidingen troffen voor een verkiezingsbijeenkomst van Trump deze avond in Tulsa, Oklahoma. Dat meldt een verslaggever van televisiezender NBC.

Trump oogstte al een golf van kritiek omdat hij tijdens de coronacrisis een massabijeenkomst organiseert. Critici vrezen dat het coronavirus om zich heen kan grijpen op zo’n drukke bijeenkomst, maar volgens het campagneteam van de president worden maatregelen genomen om dat te voorkomen. Op de rally in Tulsa worden zo'n 20.000 aanhangers verwacht.

In Oklahoma is het aantal besmettingen met het longvirus de afgelopen dagen flink gestegen. Een aantal inwoners van Tulsa wilde de campagnebijeenkomst om die reden laten annuleren door de rechter, maar hun verzoek werd afgewezen.



De president acht de massale manifestaties van groot belang bij zijn streven in november te worden herverkozen. Voor het coronavirus de VS grotendeels stillegde, hield hij regelmatig rally’s. Tijdens die bijeenkomsten zweept hij zijn aanhangers op en haalt hij regelmatig hard uit naar tegenstanders, zoals de Democratische kandidaat Joe Biden.

