Leave-campagne verdedigt zich tegen overtredingen kieswet in verband met brexit

04 juli 2018

Bron: Belga 0 De directeur van de officiële campagne voor het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, Vote Leave, heeft vandaag ontkend dat zijn organisatie onregelmatigheden heeft begaan in de aanloop naar het referendum van juni 2016. Aanleiding is de nakende publicatie van een rapport van de Britse kiescommissie, waarin een overschrijding van het uitgavenplafond en overtredingen op de kieswet zouden worden vastgesteld.

Volgens directeur Matthew Elliott gaat de kiescommissie in haar rapport aan de kaak stellen dat Vote Leave gesjoemeld heeft met de rekeningen. "Hun initiële conclusie luidt dat we het uitgavenplafond hebben overschreden, dat we tijdens de campagne een donatie hebben gegeven aan een andere groep, wat we niet zouden mogen doen hebben", zo verklaarde hij op Sky News.

Centraal in het rapport staat een donatie van meer dan 600.000 Britse pond (680.000 euro) van Vote Leave aan BeLeave, een jongerencampagne die eveneens voor de brexit ijverde. Dat bedrag zou in werkelijkheid echter gebruikt zijn ten voordele van Vote Leave, namelijk om de diensten te betalen van een dataplatform om kiezers te kunnen bestoken met doelgerichte publiciteitsboodschappen.

Indien het bedrag geregistreerd was geweest bij Vote Leave, dan had de campagne het toegelaten uitgavenplafond van 7 miljoen Britse pond (bijna 8 miljoen euro) overschreden. Volgens Elliott respecteerde zijn campagne echter "de letter en de geest van de wet". Hij meent dat het perfect legitiem was dat Vote Leave naast andere actiegroepen zou werken en "hen zou aanmoedigen in hun activiteiten".

De kiescommissie zelf is ontstemd dat Vote Leave voor de vlucht voorwaarts kiest en de voorlopige conclusies van het rapport in de openbaarheid heeft gebracht. De commissie noemt de beslissing "ongewoon", maar verzekert dat de lopende procedure niet op de helling komt te staan. Haar eindrapport zal ze "zo snel mogelijk" publiceren.

Socialistisch parlementslid Chuka Umunna, die campagne voerde om in de Europese Unie te blijven, laakte op Twitter de "leugens" en het "bedrog" van Vote Leave. Hij vindt dat het rapport "zeer grote implicaties" heeft. "Vote Leave heeft het referendum met 4 procent verschil gewonnen, maar ze hebben hun uitgavenplafond met 10 procent overschreden", klaagt hij aan. Op 23 juni 2016 stemde 52 procent van de Britse kiezers voor een vertrek uit de Europese Unie.