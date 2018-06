Le Pen krijgt deksel op de neus van vroegere running mate SI

03 juni 2018

15u40

Marine Le Pen, partijleider van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement national, heeft vandaag het deksel op de neus gekregen van Nicolas Dupont-Aignan. Bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar hadden de twee een kortstondige alliantie gesmeed. Als Le Pen het zou halen, dan zou Dupont-Aignan haar premier geworden zijn. Zo ver kwam het niet, en na twee weken werd de alliantie al opgeblazen. Eerder deze week deed Le Pen Dupont-Aignan opnieuw een aanzoek, om de krachten te bundelen bij de Europese verkiezingen van vorig jaar. Dupont-Aignan zei zondag aan France 3 niet op dat voorstel te willen ingaan.

"Ik zeg heel duidelijk tegen Marine Le Pen dat haar voorstel, ook al doet ze het met goede bedoelingen, totaal niet opweegt tegen de historische uitdagingen waar we mee te maken hebben", aldus de nationalistische euroscepticus.

Le Pen had gesuggereerd dat ze samen een "gezamenlijk charter" zouden opstellen voor partijen die nationalistisch en pro-soevereniteit zijn, om de Europese verkiezingen op dezelfde lijst te betwisten. Dupont-Aignan antwoordde dat hij bezig is met een "ernstig project" dat hij tegen eind deze zomer zou voorstellen aan Le Pen, maar ook aan Laurent Wauquiez, leider van de conservatieve oppositie.

Meerderheid van eurospectici

Het voorstel kwam er amper enkele dagen voordat ze vrijdag bekendmaakte dat haar Front National van naam wijzigt, in Rassemblement National. Bedoeling is zo meer medestanders te vinden. Le Pen verwees naar het succes van eurosceptische en extreemrechtse partijen in Hongarije, Italië, Oostenrijk en Polen. Ze zegt te willen werken aan een meerderheid van eurospectici in het Europees parlement.

Bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar was Dupont-Aignans kleine rechtse partij Debout La France de enige partij die Le Pen steunde in de tweede ronde tegen Emmanuel Macron.