Lawines houden lelijk huis in Alpen: al vier doden ADN

29 december 2019

12u25

Bron: Belga 2 Er zijn de voorbije dagen al zeker vier doden gevallen door lawines in de Alpen. In Italië kwamen een vrouw en twee meisjes die aan het skiën waren om het leven. In Zwitserland werd een Duitse wandelaar verrast door een lawine. Een tiental andere skiërs overleefde de lawines.

In het Italiaanse skigebied Val Senales kwamen gisteren een vrouw en twee meisjes om het leven nadat ze bedolven raakten door een lawine. De vrouw en de meisjes waren met een groep aan het skiën op een piste op een gletsjer op ongeveer 2.400 meter hoogte, aan de Italiaans-Oostenrijkse grens. Een lawine sleurde hen mee.

Alle hulp te laat

Reddingswerkers vonden de lichamen van de slachtoffers onder de sneeuw terug. Voor de 35-jarige vrouw en een 7-jarig meisje kwam alle hulp te laat. Het andere meisje, de dochter van de vrouw, werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze later ook overleed. Twee andere mensen die deel uitmaakten van de groep, een man en zijn 11-jarige zoon, geraakten ook gewond, maar hun leven is niet gevaar. Alle slachtoffers hadden de Duitse nationaliteit.

Zoektocht

De reddingswerkers zijn ook vandaag nog aan het zoeken naar mogelijke andere slachtoffers. Eén van de reddingswerkers voegde er nog aan toe dat skiërs die buiten de piste aan het skiën waren, waarschijnlijk de lawine veroorzaakt hebben.

Wandelaars verrast

In het Zwitserse kanton Wallis werd een wandelaar gisteren ook al verrast door een lawine. De man, een 55-jarige Duitser, en zijn zoon waren op ongeveer 2.700 meter aan het wandelen toen ze verrast werden door een lawine. Enkel de vader werd bedolven door de sneeuw. De zoon kon hem uit de sneeuwmassa redden en de hulpdiensten verwittigen. Die brachten het gewonde slachtoffer naar een ziekenhuis in Bern, waar hij later helaas overleed.

Opnieuw bedolven op de piste

Op tweede kerstdag raakten zes skiërs bedolven door een zware lawine op een piste in het Zwitserse skiresort Andermatt. Twee van hen raakten gewond en werden gered tijdens een grootschalige operatie. De vier anderen raakten niet gewond. Sommigen van hen moesten gered worden, anderen waren in staat zichzelf te bevrijden. Ook daar werd de lawine vermoedelijk veroorzaakt door een skiër buiten piste.

Kerstmirakel

Een Oostenrijkse skiër zat op kerstdag vijf uur vast onder een sneeuwtapijt na een lawine, maar kwam er met de schrik van af.

De 26-jarige Oostenrijker ging woensdag skiën buiten de piste op de Pleschnitzzinken, een berg in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken, maar keerde niet terug. Zijn familie sloeg alarm en reddingswerkers konden de man uiteindelijk lokaliseren dankzij zijn lawinepieper, een radiozender die hij op zich droeg. De twintiger lag al vijf uur lang bedolven onder een meter sneeuw. De man was ernstig onderkoeld, maar kwam er ongedeerd vanaf.

Dat de Oostenrijker de lawine overleefde, is opvallend. De overlevingskansen na een lawine zijn na het eerste kwartier al dramatisch gezakt. De skiër kon waarschijnlijk overleven dankzij een luchtbel in de sneeuwmassa, waardoor hij kon ademen.

Veel lawines

Deskundigen zeggen vandaag aan de BBC dat er deze winter al veel lawines zijn geweest in de Alpen. Over een oorzaak spraken ze zich niet uit.