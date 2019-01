Lawinegevaar in Duitsland en Oostenrijk blijft: hou rekening met grote problemen op de weg IB

06 januari 2019

07u05

Bron: ANP 0 Tot morgen wordt er in Duitsland en Oostenrijk aan de noordkant van de Alpen nog altijd zware sneeuwval verwacht. Volgens de Duitse weerdienst kan er vandaag in het zuiden van Beieren tot en met veertig centimeter sneeuw vallen. In de betreffende gebieden blijft er gevaar voor lawines.

Het verkeer moet volgens de weerdienst rekening houden met grote problemen. Zaterdag overleed in Duitse 19-jarige bestuurder na een botsing met een andere auto. Er vielen bij ongelukken ook vier gewonden, van wie er twee ernstig aan toe zijn.

lees verder onder de foto, met beelden van gisteren:

Lawinegevaar blijft groot

Ook in Oostenrijk blijft het gevaar voor lawines groot, meldt de zender ÖRF. Dat geldt voor grote delen van het land. De 'Tauernautoweg', op de A10 tussen Salzburg en Villach, was gisteren in beide richtingen lang afgesloten wegens lawinegevaar en het opruimen van de sneeuw.

De Oostenrijkse verkeersdienst wijst ook voor vandaag op het gevaar van lawines op deze route. Daarnaast blijven verschillende bergpassen net als de voorgaande dagen gesloten.

lees verder onder de video:

Sneeuwval in combinatie met het einde van de kerstvakantie leidde gisterenochtend al vroeg tot files in de wintersportgebieden. De files hielden al de hele dag aan. Niet alleen zijn bergpassen versperd en afgesloten, ook op de snelwegen ging het moeilijk. Volgens Verkeersinfo Europa stond het verkeer gisteren “muur- en muurvast”.

Extreme weersomstandigheden

Oostenrijk krijgt de laatste dagen af te rekenen met extreme weersomstandigheden. Er is een weerswaarschuwing afgekondigd voor bijna elke Oostenrijkse deelstaat, alleen het zuiden (Karinthië) wordt gespaard. Op de Tauplitzalm ligt al 2,5 meter sneeuw en het einde van de neerslag is nog lang niet in zicht. Sommige plaatsen krijgen er dit weekend nog twee meter nieuwe sneeuw bij.

Nieuwssite oe24.at heeft het over een winterrecord. Op veel plaatsen geldt de hoogste lawinewaarschuwing, en steeds meer dorpen raken volledig ingesneeuwd. In het Sölktal, in de deelstaat Stiermarken, zitten bijvoorbeeld 600 inwoners en toeristen vast. De brandweer en reddingsdiensten proberen de wegen en huizen met man en macht vrij te krijgen, maar dat lukt lang niet overal. Over heel het land gebeurden honderden kleinere ongevallen.