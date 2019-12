Lawinegevaar 4 in Tirol mvdb

24 december 2019

17u39

Wintersporters in de Alpen moeten door de aanhoudende sneeuwval rekening houden met groot lawinegevaar. Door de verse sneeuw, temperatuurschommelingen en stevige wind geldt in de Oostenrijkse deelstaat Tirol momenteel waarschuwingsniveau vier op de vijfdelige schaal.

Er geldt hoog risico op de skipistes in de gebieden Außerfern, Arlberg en Silvretta. De afgelopen dagen viel in de regio meer dan een halve meter sneeuw, weerkundigen verwachten in de komende dagen nog tot 70 centimeter extra.



De Franse en Zwitserse Alpen hebben de zwaarste sneeuwbuien al achter de rug, maar krijgen op eerste kerstdag te kampen met stormachtige wind. Op tweede kerstdag blijft het nagenoeg in alle Alpenlanden droog en neemt de wind in kracht af. De weersverbetering is volgens Weeronline.nl slechts van korte duur, want vrijdag worden nieuwe sneeuwbuien verwacht, vooral in de noordkant van de Alpen. Vanaf zaterdag breekt een droge, zonnige periode aan die duurt tot in het nieuwe jaar.