Lawine raakt gebouw in Noord-Italië: dik pak sneeuw vult gangen en trap IVI

14u35

Bron: KameraOne 0

Een lawine heeft gisteren een gebouw in het Italiaanse dorpje Sestriere, in de regio Piedmont, geraakt. In het gebouw ligt een dik pak sneeuw dat de doorgang bemoeilijkt. Dankzij het alarmsysteem van de lokale autoriteiten konden de mensen in het gebouw op tijd geëvacueerd worden. Er is niemand gewond geraakt tijdens de lawine.

rv De lawine heeft in het gebouw een ravage aangericht.