Lawine maakt opnieuw minstens twee dodelijke slachtoffers in Alpen Jolien Meremans

07 april 2018

15u27

Bron: DPA 2 In de Italiaanse Alpen zijn bij een lawine minstens twee skiërs om het leven gekomen. Twee andere skiërs werden onderkoeld teruggevonden en een vijfde skiër is nog steeds vermist. De reddingsdiensten zijn nog volop op zoek naar overlevenden. Over de twee dodelijke slachtoffers is nog niets bekend gemaakt.

Bij een lawine in de noordwestelijke Italiaanse Alpen zijn twee skiërs om het leven gekomen en is nog minstens een skiër vermist. Het ongeluk, waarbij verschillende skiërs betrokken waren, vond plaats in Pila, een skioord in de Valle d'Aosta, tweetten de reddingsdiensten van de Italiaanse Alpen.

Volgens het Italiaanse persagentschap Ansa werden ten minste vijf mensen getroffen door de lawine, waarvan er twee dood werden gevonden. Twee andere skiërs werden onderkoeld teruggevonden, een vijfde is nog vermist.

De reddingsdiensten bevestigden dat ze twee mensen hadden gered en zeiden dat ze nog op zoek waren naar overlevenden. Over de dodelijke slachtoffers hebben ze nog geen informatie vrijgegeven.