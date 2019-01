Lawine in Zwitserland eist dode en twee gewonden

jv

20 januari 2019

06u29

Bron: ATS/BELGA

0

In de Zwitserse Voor-Alpen is gisteravond een man van 55 jaar om het leven gekomen door een lawine. Twee anderen raakten lichtgewond. Het ongeval deed zich voor in de gemeente Val-de-Charmey, in het kanton Fribourg.