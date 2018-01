Lawine-expert waarschuwt voor grote catastrofe in de Alpen: "Het wordt erger dan in 1999, veel erger" Karen Van Eyken

23 januari 2018

11u01

Bron: Focus, Watson.ch, hln, 20Min.ch, SRF Meteo, ANP 0 Populaire skioorden in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië kreunen onder een dik pak sneeuw. De komende dagen zal de temperatuur stijgen maar ook het risico op lawines blijft zo dramatisch hoog. Modderstromen vormen eveneens een grote bedreiging. Een vermaard lawine-expert waarschuwt voor een catastrofe.

De sneeuw, de stormachtige winden en de voorspelde bovengemiddelde temperaturen zouden kunnen leiden tot een uitzonderlijke situatie, meldt het Zwitserse instituut voor onderzoek naar sneeuw en lawines. Men houdt rekening met gigantische lawines, die reiken tot in de valleien en zo een bedreiging vormen voor gebouwen en wegen.

De komende dagen is zachter weer voorspeld maar daardoor neemt het risico op lawines nog toe. De Zwitserse expert Werner Munter waarschuwt: "De afgelopen 36 uur is er een meter verse sneeuw gevallen. Het kan nog erger worden dan tijdens de lawinewinter van 1999, veel erger". Problematisch is niet de verse sneeuw maar wel de stijgende temperatuur.

"Wanneer het - zoals voorspeld - warmer wordt, dan dreigt een catastrofe. De sneeuw heeft koude en tijd nodig om zich te kunnen 'vastzetten'", legt hij uit. "Ontbreekt de koude, dan is het risico groot dat ganse sneeuwmassa's beginnen te schuiven en uitmonden in een lawine." Hij raadt wintersporters daarom aan om binnen te blijven. "Als het hier begint te regenen, dan zal het veel erger worden dan in de 'lawinewinter' van 1999", vreest Munter. Toen vielen heel wat slachtoffers te betreuren.

Lawinewinter

Het is immers geleden van de winter van 1999 dat zulke grote delen van de Alpen door het hoogste lawinegevaar worden getroffen. Gisteren kwamen zowat overal in de Alpen al talrijke sneeuwmassa's naar beneden. Gelukkig zonder slachtoffers te maken.

In Zwitserland en Oostenrijk is de toestand precair. Gisteren gold daar nog steeds lawineniveau 5, het allerhoogste. Voor sommige kantons in Zwitserland is het niveau vandaag teruggebracht naar 4. Straten en spoorverbindingen zijn op tal van plaatsen onderbroken.

Op de belangrijkste Noord-Zuid-verbinding in Zwitserland, autosnelweg A2, is gisteravond nabij Gurtnellen een modderlawine naar beneden gedonderd. Daarbij werd één voertuig getroffen maar niemand raakte gewond. De snelweg werd in beide richtingen afgesloten. Daardoor is ook de Gotthard-tunnel dicht. De maatregel zou nog tot morgen gelden.

Duizenden wintersporters zitten vast in hun hotel, onder wie ook 44 Vlamingen in het Tiroolse Neustift. Zij moesten hun ingesneeuwde touringcar met schoppen uitgraven en kunnen ten vroegste pas vandaag terug naar huis keren, met een dag vertraging, zo vernam onze krant. Ook in Oostenrijkse Sankt Anton en Ischgl zitten toeristen vast. Hetzelfde geldt ook voor de Zwiterse wintersportoorden Zermatt, Andermatt en Elm. Het skigebied aan de Zugspitze bleef gisteren dicht door het slechte weer.

Zware sneeuwval belemmert vips in Davos

Zware sneeuwval belemmert de aankomst van wereldleiders, zakenlieden en vertegenwoordigers van goede doelen op het Wereld Economisch Forum (WEF) in de Zwitserse plaats Davos.

"In de laatste zes dagen is 159 centimeter sneeuw gevallen op Davos. Dat maken we maar eens in de twintig jaar mee'', meldde het Zwitserse instituut voor onderzoek naar sneeuw en lawines gisteravond. In de loop van de nacht is daar nog eens 20 tot 40 centimeter bijgekomen.

In Davos wordt niet gestrooid om het milieu te beschermen. Vertegenwoordigers naar het WEF nemen daarom nu maar liever de trein, in plaats van de gebruikelijke limousines.

Rondom Davos geldt de hoogste lawinewaarschuwing. "Als Trump vrijdag aankomt is het lang niet zeker dat hij een vloot van grote helikopters kan gebruiken'', zei een organisator tegen de Britse krant The Guardian. "Grote helikopters verhogen het risico op lawines.''

"Vandaag zullen de experten de situatie opnieuw beoordelen", zegt Marcel Innerkofler van de lawinewaarschuwingsdienst in Tirol in Oostenrijk. Men wacht af of de weersverbetering zich daadwerkelijk zal doorzetten. Het overvloedige smeltwater kan dan leiden tot overstromingen.

So viel Schnee in den Alpen führt zu ausserordentlicher #Lawinensituation #SLF #Stufe5 #sehrgross #Ufpassa ^sba pic.twitter.com/Ppwpoj5U2K SRF Meteo(@ srfmeteo) link