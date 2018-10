Lavrov: "Russische agenten die in Nederland werden opgepakt, waren gewoon op routinereis" Redactie

08 oktober 2018

15u30

Bron: AD.nl, ANP, Belga 0 De vier Russen die in april in Nederland zijn opgepakt als spionnen en vervolgens zijn uitgewezen, waren niet op een geheime missie. Ze waren op een "routinereis". Dat zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov.

"Er was niets geheims aan de reis van onze agenten in Nederland. Het was een routinereis", verklaarde Lavrov vandaag tijdens een persconferentie in Moskou. Volgens de Russische minister hebben de agenten zich niet verstopt toen ze in het hotel incheckten, ook niet toen ze naar de luchthaven gingen en ook niet toen ze naar de ambassade gingen. "Ze zijn zonder verklaringen opgepakt. Het is niets minder dan een misverstand", aldus Lavrov.

Het was zijn eerste reactie op de beschuldigingen aan het adres van de Russische inlichtingendienst over hackpraktijken. Het viertal werd door de Nederlandse inlichtingendienst betrapt bij een poging om digitaal in te breken bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag.



Eerder vandaag werd de Nederlandse ambassadeur in Rusland op het matje geroepen over de uitzetting van de 4 mannen. Dat bevestigt een woordvoerster van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ambassadeur Renée Jones-Bos moet op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou uitleg komen geven.

De Nederlandse minister Ank Bijleveld van Defensie maakte afgelopen donderdag bekend dat de Russische agenten in april werden betrapt toen zij het wifi-netwerk van het OPCW in Den Haag wilden binnendringen. Ook probeerden ze het onderzoek naar de neergehaalde vlucht MH17 te frustreren, zo maakte de de Britse ambassadeur Peter Wilson bekend.

"Onzin", zei Rusland direct, dat spreekt van een "diabolische parfumcocktail" van beschuldigingen tegen het land. Het zou allemaal onderdeel zijn van een desinformatiecampagne die de Russische belangen moet schaden. Voor beweringen in het Westen dat de Russen op grote schaal hacken, is geen enkel bewijs en de aantijgingen zijn erg algemeen gesteld, staat in een vandaag in Moskou verspreide verklaring.