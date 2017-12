Lavrov: "Noord-Korea is bereid tot gesprek met VS" LVA

Bron: The Guardian 0 REUTERS Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft gisteren gezegd dat Noord-Korea bereid is tot gesprekken met de Verenigde Staten, voornamelijk om hun veiligheid te garanderen.

"We weten dat Noord-Korea in de eerste plaats met de Verenigde Staten over veiligheidsgaranties wil spreken. We zijn bereid dat te steunen en willen ook als bemiddelaar in de onderhandelingen optreden", aldus de Russische minister gisteren tijdens een internationale conferentie in Wenen. "Onze Amerikaanse collega's zijn hiervan op de hoogte", zei hij, daarmee doelend op zijn Amerikaanse ambtsgenoot Rex Tillerson, die eveneens aanwezig was.

Tillerson heeft nog niet officieel gereageerd. Het standpunt van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat gisteren nog eens werd duidelijk gemaakt door woordvoerster Heather Nauert, is dat Noord-Korea zich eerst bereid moet tonen afstand te doen van hun kernarsenaal alvorens een dialoog mogelijk kan zijn.

Het regime van Kim-Jong Un heeft zich daartoe voorlopig niet bereid getoond. Noord-Korea wil dat de VS hen erkent als kernmacht, dat het land stopt met hun militaire oefeningen op het schiereiland, en dat ze nadelige sancties weer opheffen.

China en Rusland stelden voor dat Noord-Korea zijn rakettesten en kernproeven schorst en de VS zijn militaire oefeningen stopzet.

Militaire oefening als reactie op raket

De aanzet tot een diplomatische oplossing van de Russische minister komt kort na de grootschalige militaire oefening van het Amerikaanse en Zuid-Koreaanse leger boven Zuid-Korea. Honderden gevechtsvliegtuigen namen deel aan de legeroefening, die door Noord-Korea werd beschouwd als “roekeloze oorlogshysterie van oorlogszuchtige imperialisten”. De oefeningen maken de uitbraak van een oorlog op het Koreaanse schiereiland tot “een vaststaand feit”, zei een woordvoerder van Noord-Korea’s ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag.

De oefening werd uitgevoerd een week nadat Pyongyang weer een ballistische raket afvuurde en na afloop liet weten dat het raketprogramma nu voltooid is, wat zou betekenen dat de projectielen het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken.

