Lavrov geeft Amerikanen bolwassing: "Hun dreigementen verergeren toestand met probleemgebieden behoorlijk" ADN

11u24

Bron: Belga 0 EPA De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft vandaag tijdens een persconferentie flink uitgehaald naar de Verenigde Staten. Washington, aldus de minister tijdens het opmaken van de balans van vorig jaar, weigert "de realiteit van een multipolaire wereld onder ogen te zien".

De Amerikanen en hun bondgenoten "blijven hun standpunten opdringen (en dat) enkel via het dictaat en het ultimatum", zei Lavrov. "Ze willen niet luisteren naar andere centra in de wereldpolitiek."

Om de wereld in de pas te doen lopen, "gebruiken zij verschillende methodes, gaande van het ontplooien van een globaal antirakettensysteem over unilaterale sancties tot de exterritorialiteit van hun eigen wetgeving (de VS-wetten ook in het buitenland toepassen, nvdr) en tot dreigementen om eender welk internationaal probleem op te lossen volgens de lijnen van hun eigen scenario".

Het jaar 2017 vond de Russische politicus overigens een "complex jaar", wijzend op de verschillende probleemgebieden in de wereld, waarbij "de dreigementen van Washington de toestand behoorlijk hebben verergerd". Als voorbeeld noemde hij de crisis op het Koreaanse schiereiland.

Het oordeel van Lavrov over de VS onder Donald Trump is veel harder dan degenen die geloven in Russiagate -de veronderstelde collusie tussen Trump en het Kremlin- hadden kunnen verwachten.

De Russische relaties met de regering-Trump zijn "veel complexer" dan die met de regering-Obama, oordeelde Lavrov. En dat terwijl Trump zich tijdens zijn verkiezingscampagne nog duidelijk voor een detente met Rusland had uitgesproken. "Maar op sommige gebieden oefent de regering-Trump nog meer druk uit". Volgens de buitenlandminister vreest Washington de competitie op, onder andere, de vlakken energie en gasleveringen aan Europa.