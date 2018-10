Lauren ontdekt dat haar vriend een zedendelinquent is. Kort daarna vermoordt hij haar Sven Van Malderen

24 oktober 2018

13u13

Bron: CNN 0 Haar vriend een veroordeelde zedendelinquent? Meer dan voldoende reden om de relatie te beëindigen, oordeelde Lauren McCluskey. Die beslissing heeft de 21-jarige universiteitsstudente uit Salk Lake City vorige maandag echter met haar leven moeten bekopen. Melvin Rowland (37) schoot haar dood en liet haar lichaam achter op de achterbank van een wagen.

De politie lanceerde meteen een klopjacht op de dader. De campus in Salt Lake City ging urenlang in lockdown. Uiteindelijk zou Rowland diezelfde nacht zelfmoord plegen in de kerk waar hij zich verscholen hield.

Jill McCluskey had haar dochter aan de lijn toen het drama zich voordeed. In een emotionele Facebookpost doet ze het verhaal. “Lauren heeft een maand lang gedatet met haar moordenaar. Hij loog tegen haar over zijn naam, zijn leeftijd en zijn crimineel verleden. Toen Lauren via een vriend de waarheid ontdekte, maakte ze een einde aan de relatie. Dat was 9 oktober. De dag erna ging ze -onder begeleiding van agenten- haar geleende auto terughalen. Ze blokkeerde zijn telefoonnummer, maar hij bleef haar lastigvallen. Daarop diende ze een klacht in.”

“Ze schreeuwde ‘nee’”

“Vorige maandag had Lauren avondles gevolgd. Ze zou iets voor 21 uur terugkeren naar haar appartement. We waren aan het bellen toen ik haar plots meerdere keren ‘nee’ hoorde schreeuwen. Dat waren haar laatste woorden. Ik dacht aan een ongeval, mijn man belde de hulpdiensten. Ik hield de lijn open. Na enkele minuten kwam een jonge vrouw zeggen dat haar spullen overal op de grond lagen.”

Rowland zat acht jaar in de cel, nadat hij bekend had dat hij een minderjarig meisje wilde verkrachten. Een agente deed zich voor als gewillig slachtoffer en had hem toen vakkundig in de val weten lokken. De aanklacht werd nog zwaarder toen een vrouw kwam melden dat hij haar na een chatgesprek echt aangerand had. “Hij had totaal geen zelfcontrole”, herinnert de openbaar aanklager uit die tijd zich nog.

Voorwaarden geschonden

Toen Rowland in 2012 vrijkwam, schond hij tot twee keer toe zijn voorwaarden. Ook nu mocht hij in principe geen wapen in zijn bezit hebben. Hoe hij dan toch een exemplaar wist te bemachtigen? Die vraag maakt deel uit van het onderzoek.

Lauren had normaal gezien in mei haar studie Communicatie moeten afronden. Ze was een veelbelovende atlete, met uitschieters in het hoogspringen (drie jaar geleden de beste van de staat Washington; nvdr) en de honderd meter horden (de snelste tijd ooit van haar school; nvdr). “Daarnaast hield ze van zingen. Haar kracht en doorzettingsvermogen waren bewonderenswaardig. Ze zal enorm gemist worden”, besluit Jill.

