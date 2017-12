Lauren (29) maakte ongelofelijke comeback op catwalk nadat ze been verloor door tampon-infectie en nu raakt ze ook ander been kwijt Koen Van De Sype

15u51

Bron: InStyle 0 Instagram “Ik lijd elke dag ondragelijke pijn. Ik heb een gouden prothese nadat ik mijn rechterbeen kwijtraakte, maar de open wonde aan mijn linkervoet wil maar niet dichtgaan. Mijn tenen en hiel ben ik al kwijt. Over enkele maanden zal ook mijn linkerbeen geamputeerd moeten worden. En dat allemaal door een infectie veroorzaakt door een tampon.”

Het was 3 oktober 2012 toen het leven van model Lauren Wasser (29) voorgoed veranderde. Ze was 24 en woonde in Los Angeles, waar haar carrière de wind in de zeilen kreeg. Maar die dag voelde ze zich niet lekker. Ze had haar maandstonden en ging snel naar het winkeltje onder haar flat om tampons te kopen. Toen ze ‘s middags een nieuwe tampon inbracht, voelde ze zich nog slechter worden en dat scenario herhaalde zich ‘s avonds. Desondanks ging ze naar het verjaardagsfeest van een vriendin. Maar ze keerde vrijwel meteen terug omdat ze zich beroerd voelde.

Hoge koorts

“Toen ik thuiskwam, deed ik al mijn kleren uit. Ik had hoge koorts, maar besefte het niet. Ik ging meteen naar bed”, vertelt ze. “Mijn moeder en ik zijn heel close en toen ze merkte dat ik niet meer antwoordde op haar berichten, besefte ze dat er iets mis was. Ze was in het buitenland en vroeg de politie bij me langs te gaan. Het was mijn hond Madison die me wakkerblafte, toen een agent op mijn deur klopte. Hij zei me dat ik er erg ziek uit zag en dat ik mijn moeder moest bellen. Daarop vertrok hij. Ik strompelde terug naar bed en belde mijn mama. Ze vroeg of ik geen ambulance nodig had. Ik zei van niet en dat ze me de volgende morgen moest terugbellen. Van wat daarna gebeurde, herinner ik me niets meer.” (lees hieronder verder)

HUGE shoutout to my amazing Mommy @pamelareneecook ❤️ I️ thank you from the bottom of my heart for being next to me every step of the way. You always answer and try and give advice when needed. You're the first heartbeat I️ ever heard & the reason I️ know how to love as deeply as I️ do. Thank you for being so amazing day in and day out you're my best friend & I love you so much💕 771 vind-ik-leuks, 9 reacties - Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) op Instagram: 'HUGE shoutout to my amazing Mommy @pamelareneecook ❤️ I️ thank you from the bottom of my heart for...'

De politie ging op vraag van haar moeder de volgende dag opnieuw langs. Ze vonden Lauren liggend op de grond, met haar gezicht omlaag. Ze reageerde niet meer en had ruim 42 graden koorts. Ze was bedekt met braaksel en uitwerpselen. “Ik werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht, waar dokters een infectie vaststelden. Ze zagen dat ik een tampon inhad en stuurden die meteen naar het lab voor onderzoek”, gaat ze verder. “Drie dagen later kwamen de resultaten binnen.”

Coma

Lauren bleek het zeldzame toxischeshocksyndroom (TSS) te hebben: een infectie die veroorzaakt wordt door stafylokokken en het lichaam aanvalt. “Ik had ooit over het risico gelezen in een bijsluiter bij mijn tampons. En het kon me nu fataal worden. Ik werd in een coma gebracht. Een voor een vielen mijn organen uit en mijn koorts en bloeddruk waren maar niet onder controle te krijgen. Ik kreeg een hartaanval en werd uiteindelijk in leven gehouden door machines.” (lees hieronder verder)

It's so scary for me to share these images but I believe I have to in order to really be heard. #itsnotrareitsreal #menstruationmatters #menstrualhygieneday #robindanielsonact // link in bio for more information and stories like mine. 785 vind-ik-leuks, 56 reacties - Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) op Instagram: 'It's so scary for me to share these images but I believe I have to in order to really be heard....'

This may be a heavy post for some but today is #menstrualhygieneday so I must keep doing my part to raise awareness about Toxic Shock Syndrome. #menstruationmatters #itsnotrareitsreal #mhday ##robindanielsonact // link in bio for more stories like mine and information. 792 vind-ik-leuks, 78 reacties - Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) op Instagram: 'This may be a heavy post for some but today is #menstrualhygieneday so I must keep doing my part to...'

Anderhalve week later werd ze weer wakker, zonder enige herinnering aan wat er gebeurd was. Ze was helemaal opgezwollen door de medicatie voor haar bloeddruk. Die medicatie moest haar vitale organen beschermen, maar had ook negatieve bijwerkingen: haar ledematen hadden niet genoeg bloed gehad. “Mijn voeten voelden de hele tijd of ze in brand stonden”, zegt Lauren. “Mijn rechterbeen ontwikkelde gangreen en mijn linkervoet raakte ernstig beschadigd aan de tenen en de hiel. De chirurgen raadden me aan om beide benen te laten amputeren, maar ik wilde nog vechten voor het linkse.”

Schoonheid

Nadat haar rechterbeen was afgezet, kwam Lauren in een diepe depressie terecht. Het was haar vriendin Jennifer Rovero die haar langzaam uit de put haalde. “Ze is fotografe en maakte een reportage van mijn herstel”, zegt ze. “Door haar lens ontdekte ik opnieuw mijn schoonheid en mijn innerlijke kracht. Het werkte als een vorm van therapie. Ze bracht me ook in contact met lotgenoten. En dat gaf me weer zin in het leven. Ik wilde meehelpen om vrouwen te waarschuwen voor het potentiële gevaar van tampons. De vagina is immers het meest absorberende onderdeel van het vrouwelijk lichaam en de poort naar onze vitale organen. En ik wilde ook steun bieden aan wie hetzelfde had meegemaakt.” (lees hieronder verder)

Thank you @instylemagazine for the interview , and for allowing me to use my voice to educate and bring more awareness to TSS. Hopefully this interview will inspire anyone doubting themselves or their situation, and to give them faith and to help them believe 💯🙏🏻💙 (link in my bio) #itsnotrareitsreal #anythingispossible 1,260 vind-ik-leuks, 23 reacties - Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) op Instagram: 'Thank you @instylemagazine for the interview , and for allowing me to use my voice to educate and...'

Ze pakte ook weer de draad op van haar carrière en werd bekend als het model met de gouden beenprothese. Ondanks haar dappere strijd kreeg ze toch weer slecht nieuws. “Mijn lichaam heeft de jongste jaren veel calcium aangemaakt, alsof het mijn linkervoet wil helpen om weer tenen te laten groeien. Het gevolg is dat ik door de uitwassen amper nog kan stappen. En mijn open wonde aan mijn voet wil maar niet genezen. Een tweede amputatie in een van de komende maanden is onvermijdelijk.” (lees hieronder verder)

Rise & Grind ✌🏼#mondaymotivation 924 vind-ik-leuks, 24 reacties - Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) op Instagram: 'Rise & Grind ✌🏼#mondaymotivation'

Anyone else sweating it out today?! 😏 915 vind-ik-leuks, 16 reacties - Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) op Instagram: 'Anyone else sweating it out today?! 😏'

Maar ook dat zal haar er niet onder krijgen, zo zegt ze. “Ik besef dat ik heel veel geluk gehad heb dat ik er nog ben. Ik wil leven. Ik wil weer zwemmen in de oceaan. Dat is een gevoel dat ik al vijf jaar niet meer heb gehad omdat mijn voet droog moest blijven. En we moeten verder blijven strijden voor een betere kennis rond de tamponziekte en veiliger producten”, zegt ze nog.

📸 @fotofetish 791 vind-ik-leuks, 16 reacties - Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) op Instagram: '📸 @fotofetish'

Mayweather or MacGregor ?! 1,405 vind-ik-leuks, 23 reacties - Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) op Instagram: 'Mayweather or MacGregor ?!'

the moment someone tries to talk to you before your coffee! 557 vind-ik-leuks, 10 reacties - Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) op Instagram: 'the moment someone tries to talk to you before your coffee!'