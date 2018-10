Laureate Nobelprijs Vrede: "Prijs voor alle slachtoffers van seksueel misbruik" jv

05 oktober 2018

19u13

Bron: afp 0 De Nobelprijs voor de Vrede is belangrijk voor alle vrouwen die het slachtoffer geweest zijn van seksueel misbruik. Dat heeft medelaureaat Nadia Murad, de jezidische mensenrechtenactiviste, gezegd nadat ze de Nobelprijs toegekend kreeg.

Murad deelt de prijs met de Congolese arts Denis Mukwege.

"Dit betekent veel, niet alleen voor mij maar voor alle vrouwen in Irak", zo liet de 25-jarige Iraakse telefonisch weten aan het Nobelprijscomité.



"Het is niet gemakkelijk geweest voor mij om te praten over wat er me is overkomen, want het is niet gemakkelijk voor vrouwen, zeker niet in het Midden-Oosten, om te zeggen dat ze seksslaven geweest zijn", klonk het.



Net als duizenden meisjes en vrouwen uit de jezidi-gemeenschap was Murad in 2014 in Mosoel gedurende drie maanden een seksslavin van terreurgroep Islamitische Staat, alvorens ze kon ontsnappen.

"We hopen dat dit een stem zal zijn voor alle vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik", aldus nog Murad.