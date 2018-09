Latijns-Amerikaanse landen proberen oplossing te vinden voor vluchtelingen uit Venezuela TTR

03 september 2018

21u56

Vertegenwoordigers van dertien Latijns-Amerikaanse landen zijn vandaag in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito bijeengekomen om een gezamenlijke oplossing uit te werken voor het grote aantal vluchtelingen uit Venezuela. "We moeten de crisis zichtbaar maken en de financiële hulp in goede banen leiden", zo verklaarde Andrés Terán, de minister van Buitenlandse Zaken van Ecuador, bij de start van de twee dagen durende bijeenkomst.

De Latijns-Amerikaanse landen stellen dat de uittocht uit Venezuela een "dramatisch" niveau heeft bereikt. In totaal hebben al bijna 2,5 miljoen mensen het land ontvlucht. Alleen al in buurland Colombia worden meer dan 935.000 Venezolanen opgevangen. "We zijn niet in staat om deze migratie alleen aan te pakken", zo deelde de Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Carlos Holmes Trujillo, vandaag nog mee op radiozender RCN.



Op het overleg in Quito moeten gecoördineerde humanitaire oplossingen worden uitgewerkt voor de migranten. Heel wat van die mensen dreigen ofwel werkloos te worden ofwel te worden uitgebuit door hun werkgever. Ook riskeren ze het slachtoffer te worden van mensenhandel, seksuele uitbuiting en racisme.

Naast dertien landen is ook een handvol internationale organisaties in Quito aanwezig. Venezuela zelf neemt niet deel aan het overleg.



Venezuela, het olierijkste land ter wereld, maakt al enkele jaren een hevige economische crisis door. Wegens corruptie, wanbeheer en de sancties die de Verenigde Staten uitvaardigden, beschikt het land amper nog over buitenlandse valuta om levensmiddelen of medicijnen te importeren.