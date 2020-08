Latijns-Amerika kraakt onder corona: ruim 120.000 doden in Brazilië en 7 miljoen besmettingen in de regio RL

30 augustus 2020

05u25

Bron: ANP, Belga, Reuters, Worldometers.info 0 Al meer dan 7 miljoen mensen in Latijns-Amerika raakten besmet met het coronavirus volgens een telling van persbureau Reuters. De afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 78.000 infecties gemeld in de regio. Vooral Brazilië, waar het virus al 120.000 levens eiste, is zwaar getroffen.

Hoewel de onderlinge verschillen tussen de landen in de regio aanzienlijk zijn, delen ze wel bepaalde kenmerken waardoor het moeilijker is de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ten eerste heerst er grote armoede op het continent onder de miljoenen Latijns-Amerikanen die in de informele sector werken. De 'working poor’ kunnen - zelfs tijdens een lockdown - vaak niet thuisblijven. Want geen werk betekent geen inkomen, en vaak ook geen eten. Om te overleven moeten zij de straat op om te werken, waardoor de kans op besmetting toeneemt.

Bovendien wonen deze arbeiders vaak in piepkleine woningen met hun grote families, waardoor meerdere generaties onder één dak wonen. Dit maakt het moeilijk risicogroepen, zoals ouderen, te beschermen. Voor de inwoners van sloppenwijken - waar beperkt schoon water is, is het extra moeilijk om de meest simpele preventiemaatregelen tegen het virus, zoals het regelmatig wassen van handen, uit te voeren.

Goede gezondheidszorg is vaak alleen weggelegd voor het meer welvarende deel van de bevolking, terwijl de armen moeten terugvallen op staatshospitalen waar vaak grote tekorten aan beademingsapparaten en personeel heersen.

Ook de middelen en capaciteiten van overheden zelf zijn beperkt. Door chronisch geldgebrek is het moeilijk om een proactief testprogramma op te zetten en contactonderzoek uit te voeren. Hierdoor lopen overheden continu achter de feiten aan.

Het coronavirus is dan ook een enorme uitdaging voor de inwoners en overheden van Latijns-Amerika, wat terug te zien is in de onderstaande cijfers van enkele landen in de regio.

Brazilië

Zes maanden nadat het eerste geval van besmetting met het coronavirus in Brazilië vastgesteld werd, is de kaap van de 120.000 coronadoden overschreden. Dat meldt het ministerie van Gezondheid. Het aantal doden komt er uit op 120.262, na een stijging met 758 op 24 uur. Het aantal besmettingen steeg met 41.350 tot in totaal 3.846.153.

Brazilië, dat 212 miljoen inwoners telt, is het op één na zwaarst getroffen land door het coronavirus ter wereld, na de Verenigde Staten. In tegenstelling tot Europa en Azië, waar het aantal besmettingen en overlijdens na lockdownmaatregelen terugviel, blijft Brazilië sinds drie maanden op een constant hoog niveau van gemiddeld zowat duizend doden per dag. Toch menen de lokale autoriteiten dat de piek inmiddels achter de rug is.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Griepje”

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft het virus altijd gebagatelliseerd en bestuurders aangevallen die lockdownmaatregelen hebben opgelegd, met het argument dat de economische schade erger is dan de ziekte zelf. Volgens de president is de ziekte immers maar “een griepje”.

Bolsonaro ziet de inzet van het malariamiddel hydroxychloroquine als oplossing voor het virus, ondanks studies die aantonen dat het middel niet effectief is tegen Covid-19. Hij zei zaterdag nog dat het medicijn in Brazilië “de levens van duizenden slachtoffers heeft gered.” De president gebruikte zelf wat hij het “rechtse” medicament noemde toen hij in juli besmet raakte met het coronavirus.

Mexico

Ook de Mexicaanse autoriteiten menen dat het aantal besmettingen daalt, maar Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat de omvang van de pandemie in het op een na meest bevolkte land van Latijns-Amerika is onderschat. Volgens de officiële cijfers werden in Mexico al 591.712 infecties vastgesteld en bezweken er 63.819 inwoners aan de longziekte. De WHO zegt echter dat Mexico en andere landen in de regio het aantal tests moeten verhogen en is bezorgd over het hoge aantal besmettingen onder jongeren.

Brazilië, Peru, Mexico, Colombia en Chili behoren tot de tien landen met de meeste besmettingen ter wereld, in die volgorde. Met meer dan 28.000 doden heeft Peru ook het hoogste sterftecijfer per hoofd van de bevolking als gevolg van Covid-19 in de regio.

Argentinië

Ook Argentinië heeft de pandemie nog niet onder controle, ondanks dat de regering daar direct maatregelen nam tegen de verspreiding van het virus. Op 20 maart ging het hele land in strenge lockdown. Pas nadat bleek dat het virus zich vooral in hoofdstad Buenos Aires concentreerde, werden maatregelen in het binnenland afgebouwd.

Maar vijf maanden later zuchten de inwoners van de hoofdstedelijke regio nog steeds onder lockdown en neemt het het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen nog steeds toe. Deze week werden voor het eerst op een dag meer dan 10.000 besmettingen geconstateerd.

Zaterdagavond meldde het ministerie van Gezondheid 9.230 besmettingen op 24 uur. Ook werden er 82 nieuwe overlijdens gemeld. In totaal raakten al 400.000 mensen in het 45 miljoen inwoners tellende land besmet met het virus, en bezweken 8.353 coronapatiënten aan de longziekte.

Binnenland

Tot enkele geleden weken was de hoofdstad Buenos Aires met haar buitenwijken - waar ongeveer een derde van de bevolking woont - verantwoordelijk voor ruim 90 procent van de (nieuwe) besmettingen. Daar gold nog een strenge lockdown en mondmaskerplicht, terwijl in de meeste gebieden in het binnenland alleen social distancing werd verplicht.

Om te voorkomen dat het virus zich van brandhaard Buenos Aires naar de rest van het land zou verspreiden, werden binnenlandse vluchten geschrapt en mochten inwoners alleen de provinciegrenzen over met een speciale reisvergunning. Aan proactief testen en contactonderzoek werd in het binnenland echter amper aandacht besteed. Die strategie lijkt zich nu te wreken: inmiddels is het binnenland goed voor 25 procent van de nieuwe besmettingen en moeten juist daar de teugels strakker worden aangetrokken.

Ondertussen worden in het hoofdstedelijk gebied van Buenos Aires de coronamaatregelen steeds verder versoepeld. Sociale ontmoetingen - tot voor kort strikt verboden - zijn nu toegestaan in de open lucht tot maximaal tien personen. Restaurants en café's in de hoofdstad mogen hun terrassen weer openen. De maatregelen lijken meer het gevolg van politieke druk, sociale protesten en ‘quarantainemoeheid’, dan op medische gegevens gebaseerd. Want ook in de hoofdstad neemt het gemiddeld aantal besmettingen per dag nog steeds toe.

Colombia

In het noorden van het continent, in Colombia, lijkt de pandemie zijn piek te hebben bereikt. Colombia, waar al meer dan 570.000 besmettingen werden geconstateerd en 18.000 inwoners overleden aan het longvirus, is bezig met het afbouwen van de binnenlandse reisbeperkingen.

In maart werden net als in Argentinië alle nationale en internationale vluchten stilgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Inmiddels is weer beperkt binnenlands (vlieg)verkeer toegestaan. Toch zullen de grenzen in september gesloten blijven voor buitenlanders. De regering verwacht pas daarna het internationale verkeer weer op te starten, zonder dat dit zou leiden tot een toename van het aantal besmettingen.

In hoofdstad Bogotá, waar meer dan een derde van alle besmettingen plaatsvond, daalt het aantal coronapatiënten dat intensieve zorgen nodig heeft gestaag. De lokale overheid is daarom overgeschakeld op een ‘lockdown light’ waarbij restaurants en café's weer mogen openen tot 25 procent van hun capaciteit, maar samenscholingen en evenementen blijven voorlopig verboden.

13 dagen

Ondanks het veelal sombere nieuws uit de regio, is er ook goed nieuws te melden. Terwijl het aantal tests per miljoen inwoners in de regio toeneemt, vertraagt het ritme van het aantal nieuwe besmettingen. De stijging van 6 miljoen naar 7 miljoen infecties vond plaats in 13 dagen, twee dagen meer dan de sprong van 5 naar 6 miljoen besmettingen.

