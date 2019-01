Lara (30) ontmoet haar internetliefde in het buitenland, maar wordt in de val gelokt: “Ik was zijn seksslavin” ttr

25 januari 2019

Bron: news.com.au, The Sun 0 Lara Hall, een 30-jarige advocate uit Australië, werd een aantal jaar geleden smoorverliefd op een man die ze via Facebook leerde kennen. Toen Lara’s internetliefde Sajjad, die in Pakistan woont, haar vroeg of ze hem wilde ontmoeten, twijfelde ze geen seconde. De Australische kocht een vliegticket naar Pakistan, wat naar eigen zeggen “het begin van een nachtmerrie betekende”. Zo getuigt de jonge vrouw aan ‘The Sun’.

De Australische Lara raakte in 2013 bevriend met Rhianna, die van Pakistan naar Australië was verhuisd. Rhianna vertelde Lara regelmatig over haar neef Sajjad met wie ze samen opgroeide in haar thuisland. Nadat Lara samen met Rhianna op een avond via Skype een gesprek voerde met Sajjad, voegde ze hem toe op Facebook. De twee raakten aan de praat en de vonk sloeg over.



“Ik heb een moeilijke jeugd achter de rug en had het gevoel dat ik bij hem terechtkon om hierover te praten”, zegt Lara aan ‘The Sun’. “Hij zei dat hij me gelukkig wilde maken en nodigde me uit om naar Pakistan te komen om hem te vergezellen op het trouwfeest van zijn broer. Ik vertrouwde hem, maar dat had ik beter niet gedaan.”

Leugens

Vorig jaar op 23 april was het eindelijk zover. Lara reisde naar Pakistan en was verheugd om haar internetliefde te ontmoeten met wie ze al jarenlang chatte. Sajjad wachtte Lara op op de luchthaven en bracht haar vervolgens naar zijn huis. Toen de jonge vrouw daar aankwam, stelde ze vast dat de man die ze blindelings vertrouwde al die tijd had gelogen.



“Sajjad had me foto’s doorgestuurd van zijn huis, maar wanneer ik daar aankwam bleek het helemaal niet het huis te zijn dat ik op foto had gezien”, zegt Lara. “Op de foto’s stond een villa, maar in werkelijkheid was het een piepklein huisje waar maar liefst twintig mensen woonden.” Wanneer Sajjad plots agressief werd, besefte ze dat ze in de val was gelokt. “Hij duwde me een kamer in en sloot me op."

De Australische probeerde te ontsnappen, maar dat was tevergeefs. Sajjad hield haar haast elk moment van de dag nauwlettend in het oog. “Ik werd verkracht en vernederd door de man op wie ik verliefd was geworden. Ik werd zijn seksslavin en kreeg amper iets te eten. Het gebeurde ook meermaals dat hij mijn hoofd tegen de muur sloeg, bijvoorbeeld omdat hij vond dat ik te veel shampoo gebruikte. Hij wilde met me trouwen, maar dat wilde ik uiteraard niet”, getuigt Lara.

Hulp

Toen Sajjad op een dag even niet oplette, greep Lara zijn telefoon en sloot zichzelf op in de badkamer. De jonge vrouw verwittigde de Australische ambassade. “Ze zeiden dat ik naar de politie moest bellen. Het leek alsof ik niet op hun hulp kon rekenen”, aldus Lara.

Enkele agenten kwamen ter plekke na het telefoontje van de Australische en brachten de jonge vrouw naar het politiekantoor, waar ze vertelde dat Sajjad haar twee weken lang mishandelde en verkrachtte. “Ze lachten me gewoon uit. Sajjad werd niet eens verhoord”.

Lara keerde zo snel mogelijk terug naar Australië, waar ze psychologische hulp zocht, en vond de moed om haar verhaal te delen. Ze wil vooral anderen waarschuwen voor het gevaar van internetliefdes en benadrukt dat het belangrijk is om familie en vrienden op de hoogte te brengen van de situatie, zodat zij de waarheid kennen. Daarnaast wil ze andere slachtoffers een hart onder de riem steken. “Jullie staan er niet alleen voor”, klinkt het.