LAPD waarschuwt voor navigatie-apps die bestuurders naar branden leiden Joeri Vlemings

10u09

Bron: Mashable 0 Photo News Het brandt hevig rond Los Angeles. Zelfs de bekende filesnelweg 405 moest dicht. De politie waarschuwt bestuurders dat navigatiesystemen hen met alternatieve routes naar de branden kunnen leiden.

Navigatie-apps bieden de gebruiker vaak wegen aan waar op dat moment het minst aantal auto's rijden. Dat is in de meeste gevallen aanlokkelijk, om de files te vermijden. Maar als die wegen net autovrij zijn wegens brandhaarden, dan kan dat natuurlijk een probleem vormen voor onwetende bestuurders. Daarom raadt de LAPD aan om navigatiesystemen zoals Waze en Google Maps te vermijden, zonder die apps specifiek bij naam te noemen, maar het zijn veruit de populairste.

De branden in Zuid-Californië woeden vooral in alle hevigheid in de streek van Bel-Air, in het westen van Los Angeles. Daar zijn al zeker vijftien woningen in de vlammen opgegaan.

