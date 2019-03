Langverwachte Rusland-rapport speciaal aanklager Robert Mueller is na twee jaar klaar, van Trump mag alles op tafel: “Eén grote hoax” ADN KV TT

22 maart 2019

18u14

Bron: Belga, Reuters 0 Robert Mueller heeft zijn rapport over de Russische inmenging en mogelijke samenzwering tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, vandaag overgemaakt aan minister van Justitie William Barr. President Donald Trump zegt dat hij “geen probleem” heeft met het openbaar maken van het rapport, zo liet hij vandaag verstaan aan journalisten aan het Witte Huis. Tegelijkertijd doet hij het onderzoek af als "onzin".

Robert Mueller, de speciale aanklager die belast is met het onderzoek naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016 en de mogelijke rol van Trump en zijn campagneteam daarbij, heeft zijn rapport vandaag om 17 uur plaatselijke tijd (22 uur in België) ingediend bij minister van Justitie William Barr, zo deelt het ministerie mee. Daarmee komt er een einde aan twee jaar onderzoek.



Muellers conclusies worden naar verwachting in de loop van de komende dagen gepubliceerd. In een brief aan het Congres schrijft Barr dat hij het rapport bestudeert en “verwacht dat ik dit weekend in de positie zal zijn u over de belangrijkste conclusies te berichten”. Voorlopig is dan ook niet bekend wat Muellers onderzoek heeft opgeleverd. Verschillende (ex-)medewerkers van Trump zijn de voorbije maanden wel al aangeklaagd en veroordeeld.

Toen Trump vanmiddag aan het Witte Huis van journalisten vragen over dat onderwerp kreeg voorgeschoteld, verklaarde de president dat hij zelf ook niet weet wanneer het rapport zal verschijnen. Hij liet wel meteen uitschijnen alle vertrouwen te hebben in het eindresultaat. "Laat het maar naar buiten komen. Laat het zien aan de mensen", zo deelde hij mee.

Opvolger van Sessions

Het rapport van Mueller is in principe vertrouwelijk, maar minister Barr kan beslissen in welke mate delen van het rapport publiek worden gemaakt. Hij zegt in zijn brief “zo transparant mogelijk” te zullen zijn.

Barr is pas sinds vorige maand minister van Justitie na het ontslag van zijn voorganger Jeff Sessions, die op verzoek van Trump in november vorig jaar opstapte na de niet aflatende kritiek van Trump over het Mueller-onderzoek. De minister trok zich begin 2017 terug uit het FBI-onderzoek, om elke schijn van partijdigheid te voorkomen. Trump zei toen dat hij Sessions nooit zou hebben aangesteld als hij dat had geweten.

“Heksenjacht”

"Er was geen collusie (met Rusland) en geen obstructie van het onderzoek. Iedereen weet dat. Het is allemaal één grote hoax", zei Trump vanmiddag nog. "Het is gewoon een voortzetting van dezelfde heksenjacht. Ze weten dat zelf ook. En achter gesloten duren lachen ze ermee."

De president lanceerde ook nog een geheel eigen redenering om de geloofwaardigheid van Mueller onderuit te halen. "Ik heb een van de grootste verkiezingsoverwinningen ooit behaald in de geschiedenis van dit land", verklaarde Trump, in de hem kenmerkende stijl. "En nu wordt er een rapport over mij geschreven door iemand die nooit een stem heeft behaald. Mijn kiezers begrijpen dat niet. En ik begrijp dat niet. Maar het is ergens wel interessant dat een man vanuit het niets een rapport schrijft.”