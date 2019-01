Langstzittende Franse gevangene komt in aanmerking voor vrijlating jv

21 januari 2019

18u09

Bron: afp 0 Hij had bekend kunnen worden om zijn naam, maar hij werd berucht vanwege zijn strafblad. En toch heeft het Franse parket vandaag een positief advies gegeven voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Casanova Agamemnon, met in totaal 48 jaar achter de tralies de langstzittende Franse gevangene.

De 68-jarige Agamemnon, afkomstig uit La Réunion, zit op het eiland verschillende straffen uit, waaronder die voor de moord op zijn broer.



Het hof van beroep in Saint-Denis de la Réunion boog zich vanochtend urenlang achter gesloten deuren over het dossier. Pas op 31 januari of 7 februari valt de beslissing.

Het is de eerste keer dat het parket geen beroep aantekent tegen de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Casanova Agamemnon, die sinds 1991 een twintigtal verzoeken daartoe heeft ingediend, die één voor één afgewezen werden.

De problemen met het gerecht starten voor Agamemnon in 1969 in La Réunion, als hij op 19-jarige leeftijd zijn baas, een restaurantuitbater, doodsteekt na onenigheid over onbetaald loon. Ondanks zijn jeugdige leeftijd krijgt hij levenslang, een straf die hij in Frankrijk uitzit. Als hij in 1985 voorwaardelijk vrijkomt, keert hij terug naar zijn thuisbasis, waar het al snel opnieuw verkeerd loopt. Zijn ouders zijn intussen overleden en Casanova is ervan overtuigd dat zijn broer met de erfenis gaan lopen is.

Bewonderaars

Begin 1986 vermoordt hij zijn broer en slaat op de vlucht. In die vlucht bedreigt hij de procureur van de Republiek met de dood en probeert hij zijn vriendin te doden omdat hij haar ervan verdenkt hem te willen aangeven. Zijn belevenissen zijn erg gemediatiseerd en hoewel hij tot staatsvijand nummer 1 wordt gekatapulteerd, geniet hij op het eiland van een schare bewonderaars.

Uiteindelijk wordt hij in mei 1986 opgepakt en in 1988 veroordeeld tot tien jaar. Aangezien hij de moord gepleegd heeft tijdens zijn voorwaardelijke vrijheid, krijgt hij de levenslange straf er nog eens bij.

Huwelijksbootje

Casanova Agamemnon wordt opnieuw in Frankrijk achter de tralies gezet om zijn straf uit te zitten, en verkrijgt in 2014 zijn overplaatsing naar La Réunion.

Als zijn voorwaardelijk invrijheidsstelling goedgekeurd wordt, zal Casanova Agamemnon, die vorig jaar in het huwelijksbootje stapte, net voor zijn 69ste verjaardag (19 februari) vrijkomen. Zijn kersverse echtgenote heeft een restaurant in Saint-Benoit, op La Réunion, en zij heeft aangegeven hem een (onbetaalde) job te willen geven in het restaurant.