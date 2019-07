Langstzittende aanklager New York 10 dagen voor 100ste verjaardag overleden Joeri Vlemings

22 juli 2019

13u06

Bron: New York Times 0 Robert Morris Morgenthau zou op 31 juli 100 jaar worden. Maar gisteren overleed de legendarische openbare aanklager van New York. “De beste ooit”, volgens Dick Wolf, man achter de populaire tv-serie Law & Order. Morgenthau is alleszins de langstzetelende ‘district attorney’ (D.A.) van Manhattan. Een van de bekende beschuldigden onder zijn bewind is Mark Chapman, de moordenaar van John Lennon.

Robert Morgenthau was 34 jaar lang - van zijn aanstelling in 1975 tot aan zijn pensioen in 2009 - de district attorney van New York County. Zijn record als langstzittende openbare aanklager in de staat New York werd op 1 januari 2018 verbroken door William V. Grady, D.A. van Dutchess County. Voor zijn lange carrière als D.A. was Morgenthau ook U.S. Attorney onder de Amerikaanse presidenten John F. Kennedy, Lyndon Johnson en Richard Nixon. In 1962 greep hij naast het gouverneurschap van New York. De Democraat moest het afleggen tegen Republikein Nelson Rockefeller.

Morgenthau had vijf kinderen met zijn eerste vrouw, Martha Pattridge, die in 1972 overleed. De joodse advocaat was kapot van het verlies. Vijf jaar later vond hij opnieuw het liefdesgeluk met schrijfster Lucinda Franks. Het koppel kreeg twee kinderen. De winnares van de Pulitzer Prize in 1971 is vorige week 73 geworden. Morgenthau laat dus een weduwe en zeven kinderen na.

Als openbare aanklager in Manhattan bracht Morgenthau enkele bekende criminelen voor de rechter. Zoals Mark Chapman, die de moord op John Lennon bekende in 1981. Of maffiabaas John Gotti - vrijgesproken voor de huurmoord op een vakbondsman - en zijn collega, Anthony ‘Tony Ducks’ Corallo, die politici omkocht.

Ook Bernhard Goetz, een blanke crimineel die vier zwarte jongeren doodschoot in de metro werd vervolgd onder Morgenthau. Net als hiphopper Sean ‘Diddy’ Combs, die gearresteerd werd voor wapenbezit. Morgenthau pakte ook de witteboordencriminaliteit aan en liet Leo Dennis Kozlowski, ex-CEO van Tyco, veroordelen voor fraude en diefstal. Kozlowski had samen met een topmedewerker Tyco maar liefst 600 miljoen dollar (535 miljoen euro) lichter gemaakt. De zaak werd een symbooldossier. Zijn kantoor zat verder nog achter de veroordeling van Robert Chambers Jr., de zogenaamde “Preppie Killer” - vrij vertaald: koorknaap-moordenaar. Chambers bekende de wurgmoord op de 18-jarige Jennifer Levin in Central Park, nadat zijn slachtoffer volgens hem om “ruwe seks” had gevraagd.