Langste zeebrug ter wereld na 9 jaar eindelijk officieel open, maar lang niet iedereen mag erover met eigen wagen Joeri Vlemings

22 oktober 2018

12u33

Bron: The Guardian, CNN 17 De zeebrug tussen Macau en Hongkong is met een lengte van zo’n 55 km de langste ter wereld. Morgen viert China na negen jaar eindelijk de officiële opening, naar verluidt in aanwezigheid van president Xi Jinping. Woensdag gaat ze dan definitief open voor publiek transport. Maar privéwagens mogen er niet over, tenzij met een speciaal toelatingsbewijs. Het megaproject van meer dan 17 miljard euro is erg omstreden.

De zogenaamde Hongkong-Zhuhai–Macau-brug (HKZMB) is eigenlijk een brug-tunnelcombinatie die Hongkong verbindt met de steden Zhuhai en Macau op het Chinese vasteland. Het project maakt deel uit van een groter plan om Hongkong en Macau te verbinden met elf steden in de Pearl River Delta, een gebied van zo’n 56.000 km² met 68 miljoen inwoners. Bedoeling is om daar een hoogtechnologische regio te vormen die de concurrentie kan aangaan met het Amerikaanse Silicon Valley.

De verbinding tussen het eiland Lantau (Hongkong), Zhuhai en Macau verloopt via drie tuibruggen én een onderzeese tunnel van 6,7 km, die aan beide kanten begrensd is door twee kunstmatige eilanden van elk ongeveer 100.000 m².

In december 2009 gingen de gigantische bouwwerken van start. Op 7 juli 2017 werd de brug opgeleverd, maar de officiële openstelling zal morgen plaatsvinden. Nochtans was die gepland voor 2016, maar de werken liepen vertraging op door budgetoverschrijding en veiligheidsproblemen. Tijdens de bouw ervan kwamen negen arbeiders om het leven en raakten er meer dan 200 gewond.

De Parelrivierdelta is ook de thuisbasis van de Chinese witte dolfijn, een bedreigde diersoort waarvan de populatie door de werken nog meer in het gedrang komt. Volgens experts zou de brug zelfs, samen met de alsmaar meer uitbreidende luchthaven van Hongkong, weleens de doodsteek voor de lokale witte dolfijn kunnen zijn.

De brug herleidt de reistijd tussen Hongkong en het toeristische Macau van drie uur tot nog amper een half uur. Reizigers moeten dan wel drie checkpoints passeren voor de drie steden. Maar privé-auto’s zijn enkel welkom mits een speciaal toelatingsbewijs. Vooral particuliere pendelbussen en vrachtwagens zullen over de brug denderen. Volgens The Guardian bolt er zelfs geen openbaar vervoer over. De meeste bestuurders zullen hun eigen wagen moeten achterlaten aan de haven van Hongkong om daar een shuttle (tussen 7 en 8,7 euro per enkele rit) te nemen of een speciale auto te huren.

Heel wat inwoners van Hongkong hebben kritiek op de brug die volgens hen de belastingbetaler veel te veel geld kost. Zo’n 8 miljard euro, terwijl het autonome administratiegebied kampt met armoede en een gebrek aan huisvesting. Hongkong vreest ook een stormloop aan Chinese toeristen. En nog een veel gehoorde opmerking is dat dit een nieuwe manier van China is om de grip op Hongkong verder te versterken.