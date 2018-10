Langste zeebrug ter wereld monitort hartslag, bloeddruk én het geeuwen van bestuurders Joeri Vlemings

Bron: The Guardian 0 De Chinese president Xi Jinping heeft vandaag ‘s werelds langste zeebrug plechtig ingehuldigd. De brug verbindt Hongkong en Macau met Zhuhai op het Chinese vasteland. Een straf bouwwerk van in totaal 55 km, waarin maar liefst 400.000 ton staal kroop en ook zo’n 17 miljard euro. De brug heeft bovendien enkele opvallende snufjes. Zo worden de bloeddruk en hartslag van de bestuurders gemeten én brengen camera’s zelfs hun geeuwgedrag in kaart.

Wie de Hongkong-Zhuhai–Macau-brug (HKZMB) over wil rijden, moet verplicht aan de monitor, die hartslag en bloeddruk meet. De informatie wordt doorgestuurd naar het controlecentrum van de brug. Volgens de media in Hongkong zijn er ook geeuwcamera’s geïnstalleerd op de brug om te monitoren hoe vaak de bestuurder geeuwt. Doet hij/zij dat meer dan drie keer in 20 seconden, dan gaat er een gaapalarm af in het controlecentrum.

Gisteren schreven we al dat vanaf morgen lang niet iedereen zomaar over de brug zal mogen. Meer nog: een ritje van Hongkong naar Zhuhai is eigenlijk voor de happy few. Volgens sommige bronnen zijn vergunningen op lange termijn gebonden aan strikte voorwaarden, zoals het betalen van zware belastingen in China of het schenken van grote sommen aan liefdadigheid in Guangdong. Ook politici krijgen voorrang. Verder zouden vergunningen bij loting toegewezen worden. Wie ernaast valt, kan nog alleen nog met de shuttlebus langs het kilometerslange traject, dat over drie tuibruggen en door een onderzeese tunnel loopt. Openbaar vervoer wordt immers eveneens geweerd.

De brug is dan ook erg omstreden. In Hongkong klagen vele bewoners dat de brug wel gefinancierd is met hun belastinggeld, maar dat ze helemaal niet opengesteld is voor de gemeenschap. Politicus Eddie Chu vindt ze zelfs compleet overbodig, omdat het verkeer er tegen 2030 aanzienlijk zal dalen, eens een tweede, gelijkaardige brug tussen Shenzhen (aan de grens met Hongkong) en Zhongshan (even ten noorden van Zhuhai) af zal zijn.

En dan is er nog het prangende probleem of de auto’s er nu links of rechts van de weg moeten rijden? In Hongkong en Macau rijden bestuurders links van de baan, zoals in het Verenigd Koninkrijk en Australië. Maar op het Chinese vasteland is rechts de regel, zoals bij ons. Weinig verrassend is er gekozen om rechts te rijden, omdat de brug officieel beschouwd wordt als behorend tot het Chinese vasteland. Bestuurders uit Hongkong zullen zich op de brug dus moeten schikken naar de Chinese wetgeving. Voor ze de brug oprijden, moeten ze stoppen aan een speciaal daarvoor voorzien overgangspunt en er wisselen van rijvak.

Critici beweren dat het hele miljardenproject vooral bedoeld is om Hongkong meer te integreren in China. Hongkong en ook Macau maken allebei al deel uit van de Volksrepubliek China, maar dan wel als Speciale Administratieve Regio, met een eigen regering, economisch systeem en wetgeving. De zeebrug zou vooral een symbool zijn om de twee relatief autonome gebieden steviger onder Chinese controle te brengen.