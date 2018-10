Langste zeebrug ter wereld gaat volgende week open SVM

19 oktober 2018

14u08

Bron: The Independent 0 De langste zeebrug ter wereld gaat volgende week officieel open. Het 55 kilometer lange meesterwerk verbindt Hong Kong met Macau, een andere grote Chinese stad.

De bouw was al in 2009 gestart, maar heeft enige vertraging opgelopen. Dinsdag staat nu dan toch de langverwachte openingsceremonie gepland in Zhuhai, een stad in Guangdong.

De busdienst die voor de verbinding zal zorgen, weet echter nog van niets. “Zo snel al? En zonder extra informatie? Hoe kunnen we dan deftige voorbereidingen treffen? Dit zal voor heel wat chaos zorgen bij onze passagiers”, klinkt het uit de mond van woordvoerder Eddie Choi.

De brug zal de reistijd met een half uur inperken. Tot nu toe was de ferry de enige manier om van Hong Kong naar Macau en Zhuhai te reizen. Die tocht duurt een uur.

De enorme constructie maakt deel uit van het plan om elf steden in de Pearl River Delta beter met elkaar te verbinden. In dat stedelijk gebied wonen zo’n 68 miljoen mensen.