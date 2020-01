Langste spoorstaking ooit in Frankrijk: 29ste dag, maar lijkt einde nog niet in zicht ttr

02 januari 2020

13u19

Bron: Reuters 0 De spoorstaking in Frankrijk is vandaag aan zijn 29ste dag toe. Het is de langste staking ooit in het land en het einde lijkt nog niet in zicht. De spoorbonden gaan door tot president Emmanuel Macron zijn plannen rond de pensioenhervormingen intrekt, maar die houdt voet bij stuk.

Het openbaar vervoer in Frankrijk is al wekenlang zwaar verstoord door de spoorstaking. Zowel het treinverkeer als het busverkeer en de metro ligt grotendeels stil. De staking duurt in totaal al 29 dagen en breekt daarmee een record. In de winter van 1986 en 1987 duurde de spoorstaking bij SNCF in totaal 28 dagen. Het sociaal conflict draaide toen rond lonen en arbeidsvoorwaarden.

De Franse president Emmanuel Macron zet tot groot ongenoegen van de vakbonden zijn omstreden hervorming van het pensioenstelsel door. “Ik besef dat het voor sommigen niet gemakkelijk is, maar we moeten doorgaan met de hervorming zodat iedereen in de toekomst een waardig pensioen krijgt”, aldus Macron tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Hij wil het pensioenstelsel moderniseren door 42 afzonderlijke regelingen samen te voegen. Het is de eerste poging tot hervorming sinds 1995.

Tegenstanders hebben uiteenlopende redenen om zich tegen de beoogde hervorming te verzetten. Ze vrezen bijvoorbeeld dat ze pas later met pensioen kunnen of er financieel op achteruitgaan. De Franse vakbond Confédération Générale du Travail (CGT) heeft opgeroepen om te blijven staken, al daalt de stakingsbereidheid wel.

Vandaag ging het er opnieuw hevig aan toe in Parijs. De politie gebruikte traangas om demonstranten, die een busstation in de Franse hoofdstad blokkeerden, uiteen te drijven.