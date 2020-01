Langste smokkeltunnel ooit tussen Mexico en VS ontdekt IB

30 januari 2020

02u17

Bron: Belga 0 Amerikaanse grensbewakers hebben naar eigen zeggen de langste tot hiertoe bekende smokkeltunnel tussen de Verenigde Staten en Mexico ontdekt. De tunnel loopt van een industriezone in de Mexicaanse grensstad Tijuana tot in Californië en is ongeveer 1,3 kilometer lang, meldt de US Customs and Border Protection (CBP) vandaag.

De constructie is 1,7 meter hoog, 60 centimeter breed en ligt op zo'n 21 meter onder de grond. De tunnel komt volledig met een lift, een transportsysteem met spoorkarren, ventilatie, elektrische leidingen en een complex afwateringssysteem. De ontdekking werd al in augustus gedaan en is het resultaat van jarenlang onderzoek. Arrestaties zijn er voorlopig nog niet gebeurd.

Illegale tunnels tussen Mexico en Californië zijn verre van een nieuw fenomeen, maar het vernuft waarmee deze pas ontdekte tunnel werd aangelegd, toont over welke vastberadenheid en financiële middelen Mexicaanse drugskartels beschikken, verklaarde een woordvoerder van de antidrugseenheid DEA.