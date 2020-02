Langste kunstijsbaan ter wereld moet sluiten door te warme winters YV

25 februari 2020

17u08

De warme winters van de afgelopen jaren hebben de langste kunstijsbaan ter wereld de das omgedaan. De directie van Flevonice in het Nederlandse Biddinghuizen, heeft dinsdag besloten om te stoppen met de 2500 meter lange ijsbaan in de openlucht.

Volgens directeur Maarten van der Ven was de laatste jaren duidelijk merkbaar dat de winters steeds minder koud worden. “Hoe warmer het is, hoe meer energie je nodig hebt om ijs te maken. De ijsbaan verzorgen werd steeds duurder.” De afgelopen winter is Flevonice volgens hem maar veertig van de negentig mogelijke dagen open geweest. “En dan komen er ook nog eens juist minder schaatsers als het zonnig en ruim boven nul is,” zegt hij.

Flevonice ging in 2007 open. In de topjaren trok de ook in het buitenland bekende ijspiste wel 100.000 bezoekers per jaar. Door de klimaatverandering is het niet rendabel om de verouderde technologie van de ijsbaan te vervangen, zegt de directeur. De sluiting van de kunstijsbaan kost enkele tientallen medewerkers hun baan.