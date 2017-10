Langste formatie ooit achter de rug: nieuwe Nederlandse regering door Willem-Alexander beëdigd

Buiten premier, alleen maar nieuwkomers in nieuwe Nederlandse Regering

bewerkt door: mvdb

12u39

Bron: ANP

ANP Koning Willem-Alexander staat op het bordes met de nieuwe Nederlandse regering.

Precies 225 dagen na de Nederlandse verkiezingen voor de Tweede Kamer en de langste formatie ooit, is het derde kabinet-Rutte op het Paleis Noordeinde in Den Haag beëdigd. Het was voor het eerst dat dat gebeurde tegenover koning Willem-Alexander, die aan de macht is sinds 30 april 2013.